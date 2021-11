Guillermo Sellers, director médico y portavoz de HRA Pharma, ha sido taxativo cuando se ha referido a la píldora del día después: «Inhibe la ovulación, no son píldoras abortivas. Si fuera así, ¿estarían sin receta? Hay que tener la mente más abierta y preguntar las dudas a los profesionales». Así lo ha explicado el experto en una charla con Andrés Dulanto, redactor jefe de Economía y Empresas de OKDIARIO, en el marco de las I Jornadas de OKSALUD «El presente y el futuro de la salud en España», celebradas en la Cúpula de cristal de la Torre de E&Y en Madrid.

HRA Pharma, ha explicado Sellers, es una compañía originaria de París con afiliadas en Europa y parte en EEUU y el Este. «Somos fuertes en el sector salud sobre todo con productos de autocuidado, también tenemos una parte dedicada a las enfermedades raras y varios activos de anticoncepción inmediata como EllaOne», detalla.

La empresa, además, también difunde información sobre salud sexual y recientemente ha presentado la ‘Encuesta sobre Salud Sexual de la Mujer’, un sondeo hecho con mujeres de entre 16 y 35 años, en colaboración con la empresa demoscópica 40dB, que ha dejado algunos datos interesantes.

«El desconocimiento sobre salud sexual en nuestro país es alto»

Entre ellos, de acuerdo con la encuesta, es que más de la mitad (52,7%) de las mujeres en España ha mantenido relaciones sexuales sin hacer uso de ningún método anticonceptivo, pese a no querer quedarse embarazadas. Sellers, sobre ello, ha asegurado que «el desconocimiento sobre salud sexual en nuestro país es alto, y afecta tanto a hombres como mujeres. Falta mucha información y esto, sin duda, mal conocimiento y, por tanto, malas acciones porque, como no sabes cómo actuar, te acercas a internet y preguntas, aunque a veces te da respuestas sin sentido».

«Concretamente», ha añadido, «la encuesta se ha hecho entre 2.220 mujeres entre 16 y 35 años y el 50% lo hizo sin protección sin tener deseos de embarazo, por lo tanto, la mitad de estas relaciones acaban en aborto, según datos de Sanidad. Esto es grave porque somos un país occidentalizado e informado».

«El sexo libre está muy bien, pero hay que conocer los peligros»

Sobre el método para cambiar estas cifras, Sellers cree que lo más importante es tener información y también preguntar a los profesionales. «El sexo libre está muy bien, pero las personas debemos tener información de los peligros como el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. El sexo no tiene peligros, sin embargo sí las enfermedades que derivan de él, y saber que son muy peligrosas como el herpes, la gonorrea, etc.».

Y ha añadido sobre este mismo aspecto: «No quiero decir que se repriman, pero sí que sepan los posibles daños. Todos tienen responsabilidad, tanto chicas como chicos. Se debe conocer el ciclo sexual, la ovulación, etc, y hacerlo a través de charlas de manera periódica».

«La píldora del día después es para emergencias»

Sobre la píldora del día después, Sellers ha explicado que hay demasiados mitos alrededor de la misma. «Lo primero es saber que cuanto antes la tomes, mejor. Si tardo 72 horas en tomarla tras el accidente hay más posibilidades de ovulación y como hay espermatozoides que duran cinco días en el aparato reproductor femenino, evidentemente, hay más posibilidades de embarazo no deseado».

Prosigue Sellers, además, que «el mito que más rechazo causa a tomar la píldora del día después es el miedo a quedar infértiles de por vida y eso no es cierto. Entonces, ¿las mujeres que toman la píldora anticonceptiva cada día van a ser estériles? Se trata de una anticoncepción de emergencia, insisto, se trata de la solución a un accidente, a un problema, por eso va sin receta».

Y concluye Sellers en su conversación: «Insisto, no es abortiva, no lo es. Inhibe la ovulación. Si fuera mala, ¿estaría sin receta? La información es imprescindible, tenemos que respetar a la mujer y que conozca qué es lo que está tomando y de este modo decidir si se lo toma o no se lo toma».

«No hagáis caso a vuestros amigos, preguntad a los profesionales»

Cree, además, que los farmacéuticos tienen un papel clave. «Deben tener formación al respecto y ayudar al problema informando sobre ello a las personas que llegan a las farmacias. No olvidemos que el farmacéutico es personal sanitario, es su primera persona de confianza cuando tenemos alguna dolencia. Son asistentes sanitarios», ha apuntado.

Y, por último, Sellers, incluso con una nota de humor ha afirmado: «No hagáis caso a vuestros amigos. Debemos tener la mente más abierta y preguntar a los profesionales que para eso estamos».