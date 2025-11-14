Las sandalias están bien, pero hay un calzado mejor para los mayores de 65 años que tengan los pies hinchados

Fact checked

Cuando se piensa en la comodidad de las personas mayores, las sandalias suelen ser la primera opción. Su diseño ligero y transpirable las convierte en una alternativa habitual durante los meses cálidos.

No obstante, para quienes superan los 65 años y sufren de hinchazón en los pies, esta elección puede no ser la más adecuada, ya que no siempre ofrecen el soporte necesario para una pisada estable y sin molestias.

La buena noticia es que existen zapatillas diseñadas específicamente para estas necesidades. Se trata de un calzado con ancho especial, ajuste flexible y materiales transpirables que superan ampliamente las prestaciones de las sandalias tradicionales, sobre todo en términos de seguridad, confort y salud.

Con la edad, los pies tienden a cambiar. Se ensanchan, pierden elasticidad y pueden presentar deformidades, artrosis, dedos en garra o simplemente hinchazón recurrente.

Estos factores, sumados a patologías crónicas como diabetes o mala circulación, exigen un calzado que se adapte sin generar presión o incomodidad. Las sandalias, aunque prácticas, no siempre logran responder a esas exigencias.

El mejor calzado para las personas mayores: zapatillas con velcro

Las zapatillas con ancho especial y cierre de velcro destacan por su capacidad de adaptación. Ofrecen una mayor superficie de apoyo, un diseño más amplio en el antepié y puntera redonda, lo que permite acomodar pies hinchados sin causar puntos de presión ni rozaduras.

Este tipo de calzado permite que los dedos se muevan con libertad, mejorando la comodidad y previniendo lesiones. Además, el velcro permite ajustar el calzado según el grado de hinchazón del pie, que puede variar a lo largo del día.

Su facilidad de uso resulta especialmente útil para personas con movilidad limitada o dificultades al agacharse. La combinación de algodón, lana, malla o tejidos transpirables ayuda a mantener el pie seco y libre de irritaciones o malos olores.

Otro punto clave está en la suela. Este tipo de zapatillas incorpora plantillas acolchadas y antideslizantes, que absorben impactos y distribuyen el peso de manera uniforme. Esto mejora el equilibrio y reduce el riesgo de caídas, uno de los accidentes más comunes y peligrosos en personas mayores.

Además, los modelos ergonómicos se adaptan a la forma natural del pie, ayudando también a mantener una mejor postura al caminar.

Cómo elegir el calzado ideal para pies hinchados en personas mayores

Los expertos en calzado de La casa de las zapatillas recomiendan seguir estos consejos para acertar en la elección:

Probar el calzado al final del día , así elegirás la talla según el estado y tamaño en ese momento.

, así elegirás la talla según el estado y tamaño en ese momento. Evitar tallas grandes pensando que serán más cómodas. El ajuste debe ser preciso.

pensando que serán más cómodas. El ajuste debe ser preciso. Optar por modelos de punta redonda, materiales blandos y suela antideslizante.

Estas zapatillas no sólo aportan alivio inmediato, sino que previenen callos, deformidades y otras afecciones asociadas al mal calzado. Apostar por ellas es invertir en salud y bienestar.

En definitiva, este calzado representa una elección más completa que las sandalias, ya que mejora la movilidad, aporta seguridad y ayuda a conservar la calidad de vida de las personas mayores.