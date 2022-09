Sal negra: ¿cómo es y cuáles son sus propiedades?

También conocida como sal de Hawái, la sal negra es un condimento con beneficios para el cuerpo humano, siempre que sea consumida de forma moderada y dentro de una dieta no sólo variada sino también equilibrada en la que se incluyan todos los nutrientes básicos.

Esa aclaración es importante porque el abuso de la sal negra supone diferentes peligros para el organismo, dada su procedencia volcánica. La misma que le confiere algunas propiedades específicas cuyo efecto sobre el metabolismo podría ser negativo al ingerirla en exceso.

¿Qué es la sal negra y por qué ser cuidadosos con ella?

A simple vista la sal negra se diferencia de la sal blanca de toda la vida sólo por su color, ya que al igual que aquella no tiene ningún olor. Comercializada últimamente en cada vez más tiendas, es indispensable conocer cuáles son las ventajas y desventajas de su adopción.

En líneas generales, la sal negra está compuesta de un grupo de minerales entre los que sobresalen el azufre, el hierro, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio y diversos compuestos sulfurosos. El resultado de esto es una sustancia especial por sus aportes organolépticos.

El principal problema que presenta este tipo de sal es que muchas personas la añaden a su dieta sin controlar la cantidad que consumen. Creen que como no tiene algunas de las contraindicaciones típicas de la sal blanca, puede ingerirse sin medir las consecuencias.

No obstante, varios estudios publicados en revistas del prestigio de Journal of the American College of Cardiology, señalan que el consumo de sodio produce problemas de salud a largo plazo provocando muchas de las patologías cardiovasculares más conocidas hasta hoy.

Por lo tanto puede concluirse que hay que evitar sobrepasarse con la sal refinada, independientemente de que ésta sea blanca o negra.

¿Cuáles son los beneficios de la sal negra?

Aclarado lo anterior, siempre que uses sal negra moderadamente en tus recetas vas a aprovecharte de algunos de sus tantos beneficios. Informes científicos desvelan que su utilización en la cocina podría ayudar a mejorar el aspecto de la piel y del cabello.

Por otro lado, las evidencias médicas establecen que los niveles demasiado bajos de sodio estarían relacionados con la diabetes tipo 2. Entonces deberías asegurarte de consumir tanta sal como fuera necesaria para mantener regulados tus niveles de sodio en sangre. Idealmente, realizarte estudios al menos una vez por año te permitirá estar al corriente de cuál es tu condición en tal sentido.