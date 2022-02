Todos conocemos relaciones que no van ni para adelante ni tampoco para detrás. Entonces es mejor huir, pero muchas veces nos quedamos atrapados en ella y nos parece imposible. Sí podemos escapar de una relación adictiva y te contamos cómo.

La persona ambivalente siente miedo cuando da pasos hacia adelante, cuando os vinculáis más y cuando habéis pasado unas horas o días intimando. ¿Qué hacer entonces?

Escapar de una relación adictiva

Es mejor dejar de usar estrategias

Sandra Ferrer, psicóloga experta en autoestima y relaciones, explica que muchas veces el llamado “perro del hortelano” cuando el otro en la pareja ha retomado su vida, vuelve. Y si ve que es feliz, aún le interesa volver más. Y en este punto, es cuando solemos hacernos los interesantes, porque sentimos que tenemos el poder. Sin embargo, el patrón de conducta es que se vuelva a caer en sus redes y a la que esa persona se deje llevar, y muestre interés y abra su corazón, el juego volverá a empezar porque se trata de una relación aditiva.

Enamorar a la otra persona no es la misión

La experta señala que, en este tipo de relaciones, pasas de sentirte el “rey del mambo” a alguien insignificante. Por lo que la mejor opción es cultivar tu amor propio en lugar de dejarlo en sus manos.

Expone entonces que la persona no viene al mundo a salvarle ni a pulir a ese diamante en bruto.

Corta del todo por lo sano

Cuando sabes que la relación es adictiva puede no acabarse nunca. En este caso, lo mejor es cortar por lo sano con esa persona. Es mejor no quedar, no ir a tomar un café ni tampoco mandarte mensajes porque uno sabe que esto es realmente perjudicial para la salud mental de uno.

Enfocarse en uno mismo

Llega el momento de ser feliz. Hay sin duda más personas en el mundo que nos aportarán aquella relación ansiada. Pero lo ideal, ahora, es centrarse en uno mismo, en la estabilidad emocional y en ser mejor persona con lo que tenemos.

Rodarse de seres queridos

La familia y los amigos serán en este momento el mejor salvavidas. Por lo que debemos rodearnos de los nuestros y de salir. Enfocarnos en uno mismo es abandonar esa relación tóxica para mirar hacia delante y dejar de lado esos malos hábitos que, de alguna manera, estaban destrozando nuestra vida y ni nos habíamos dado cuenta.