Ribera Assistens inaugura el primer bloque quirúrgico ambulatorio de Galicia

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El Centro Médico Ribera Assistens inauguró el viernes su nuevo bloque quirúrgico, que lo convierte en el primer centro de cirugía mayor ambulatoria de Galicia. El acto ha contado con la presencia de multitud de autoridades, entre ellas el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, la delegada de la Xunta de Galicia en Coruña, Belén do Campo Piñeiro, el presidente del Ilustre Colegio de Médicos, el doctor Luciano Vidan Martínez, el presidente del Ilustre Colegio de Enfermería, Avelino Castro y el gerente del CHUAC, el doctor Luis Verde Remeseiro.

La nueva área quirúrgica recibió la autorización de actividad por parte de la Consellería de Sanidade de la Xunta en agosto e inició su actividad el 2 de septiembre con una cirugía de nervios periféricos practicada por el doctor Gayoso y la doctora Pinal, traumatólogo y cirujana plástica del centro respectivamente.

La reforma del centro ha supuesto una inversión de 2,6 millones de euros. Dispone de dos quirófanos de última generación y una Unidad de Reanimación Post Anestésica (URPA) con siete puestos, diseñada para garantizar la máxima seguridad y confort de los pacientes.

En el acto, Julio Díaz Touza, gerente del centro, destacó que “con la apertura de estos quirófanos, Ribera Assistens refuerza su compromiso con la salud de los pacientes, ofreciendo tratamientos quirúrgicos en nuestras propias instalaciones, sin apenas esperas y con la tranquilidad de contar con los mejores profesionales”.

Por su parte, el consejero delegado del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart Gaspar, señaló que “este bloque quirúrgico no solo es un hito para Ribera Assistens, sino también para Galicia, una región estratégica en la que queremos seguir garantizando la máxima calidad, agilidad y profesionalidad en la atención sanitaria”.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, subrayó por su parte que “la cirugía mayor ambulatoria es el futuro de la sanidad por ser un modelo eficiente, accesible e innovador. Las instalaciones y los quirófanos, de última generación, que acabamos de visitar, se ajustan perfectamente a este modelo.” Añadió, “la tecnología es muy importante pero más importante es lo que los profesionales sanitarios hacen con ella, felicidades a todo el equipo de profesionales de Ribera Assistens”.

Con más de 37 especialidades médicas y un equipo de 110 profesionales, Ribera Assistens refuerza así su posición como referente en la atención integral, ambulatoria y quirúrgica en A Coruña y su área de influencia.