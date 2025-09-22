Detienen al joven que intentó asesinar con un machete a dos personas en el centro de Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a un joven como presunto responsable de la brutal agresión que tuvo lugar hace dos semanas en Zaragoza en la que dos personas acabaron gravemente heridas con machetes, a primera hora de la mañana del pasado sábado 13 de septiembre en la plaza de los Sitios.

Se trata de un joven español que había sido detenido en otras ocasiones por agresiones similares y que agentes de la Policía Nacional lo define como «muy violento». El detenido ha pasado este lunes a disposición policial acusado de tentativa de asesinato, a la espera de que el Juzgado de Instrucción determine si le aplica la prisión preventiva.

Según ha podido saber OKDIARIO, todo apunta a que el detenido podría formar parte de una banda juvenil violenta. Aquel día en Zaragoza no actúo sólo: el presunto agresor estaba junto con un grupo de personas que portaban armas blancas, semejantes a machetes, y se dirigieron a dos personas que estaban en un banco de la plaza de Los Sitios donde fueron agredidos.

Uno de las víctimas recibió un machetazo en la cabeza y la otra en el hombro, a quien el agresor acabó por cortarle dos dedos de la mano al tratar de protegerse del filo del arma. Ambos heridos tuvieron que ser ingresados en el Hospital Miguel Servet y se encuentran fuera de peligro.

Según vecinos de la zona, los heridos fueron hallados tendidos en el suelo en las inmediaciones de la plaza de los Sitios, por una persona que descubrió el reguero de sangre que llegaba al menos hasta la calle San Miguel. Este mismo ciudadano descubrió los dos dedos amputados en un garaje de la zona y llamó a la Policía Nacional.

Hace menos de un año, el detenido habría estado implicado en otra dramática paliza a las puertas de una discoteca de la calle Ricla de Zaragoza, donde la víctima de 23 años –que también estuvo implicada en una pelea anterior– tuvo que ser atendida por los servicios de urgencia y traslada al hospital con un golpe en la nuca y una fractura abierta de tibia, siendo necesaria una intervención quirúrgica. La agresión incluyó golpes con botellas rotas y un arma blanca de gran dimensión.

Esta última brutal agresión en la plaza de los Sitios ha causado un gran impacto. Se trata de una de las mejores zonas de la ciudad, famosa por ser considerada tranquila, residencial de familias acomodadas.

Tras lo sucedido, OKDIARIO preguntó a los vecinos y comerciantes de la plaza su impresión sobre lo sucedido, tal y como recogimos en un reportaje publicado. Algunos camareros de los bares de la plaza explicaban su miedo ser las próximas víctimas en sucesos de este tipo.»¿Y si me pasa a mí? Por ejemplo, recogiendo las mesas, que vengan y te corten un brazo», señalaba una camarera quien prefería mantener el anonimato «por si acaso tenían represalias».

La agresión con machetes ha abierto un debate sobre la inseguridad creciente en barrios que hasta ahora estaban al margen de este tipo de sucesos. Sin ir más lejos, en el mismo mes, la joyería más antigua de la ciudad, ubicada a sólo unas calles de la plaza de los Sitios, sufrió un intento de robo. «En 40 años, no habíamos sufrido algo así», explica su propietario –joyero de quinta generación–. «El cristal anti balas nos salvó», explica señalando el escaparate que todavía evidencia los incisivos impactos de los atracadores.

«Pero esto no es sólo Zaragoza que es más segura que otras. Mira lo que está sucediendo en Madrid, Barcelona y en otras ciudades de Europa», reflexiona otra vecina. «Hay mucha delincuencia, y chicos que están sin trabajo, reciben un subsidio y no quieren trabajar, pero asustan a las chicas. Esto hay que solucionarlo. Primero nosotros, y luego quien venga que sea a trabajar. Hay que organizar una manifestación», añade.