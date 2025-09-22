La FDI aprueba nuevas directrices sobre publicidad y especialización en Odontología

Fact checked

La Asamblea General de la Federación Dental Internacional (FDI), celebrada este mes de septiembre en el marco del Congreso Mundial de Shanghái, ha aprobado ocho nuevas declaraciones de política fundamentales para el futuro de la Odontología mundial. Entre ellas, destacan especialmente dos documentos que recogen de forma directa las demandas presentadas por el Consejo General de Dentistas de España en los últimos años: las declaraciones sobre especialización en Odontología y publicidad sanitaria.

Estas dos declaraciones constituyen un hito significativo, ya que suponen un respaldo oficial de la FDI a cuestiones que tienen una especial relevancia para el contexto odontológico español. Cabe recordar que España continúa siendo el único país de la Unión Europea que no ha reconocido oficialmente las especialidades odontológicas, lo que supone una importante disfunción en la organización de la profesión y una barrera para la mejora continua de la atención bucodental. Además, nuestro país necesita una regulación estricta de la publicidad en el campo de la salud para evitar engaños y malentendidos que perjudican directamente a los pacientes.

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, ha valorado positivamente la aprobación de estas declaraciones: “Estas resoluciones suponen un respaldo fundamental a las reivindicaciones que desde el Consejo venimos defendiendo con firmeza. Durante los últimos años hemos trabajado discretamente con la FDI y las distintas asociaciones dentales para trasladar nuestras inquietudes y hacerles ver la necesidad de establecer principios comunes en ámbitos tan sensibles como la especialización y la publicidad en odontología. La aprobación de estas declaraciones confirma que nuestras demandas eran pertinentes, y agradezco profundamente la sensibilidad mostrada por la Asamblea General”.

Especialización: calidad y equidad en la atención odontológica

La declaración sobre especialización en odontología reafirma la necesidad de establecer criterios claros para el reconocimiento y regulación de las especialidades, señalando que esta medida contribuye a garantizar la seguridad del paciente, fomentar la formación avanzada y favorecer una atención más equitativa y basada en evidencias científicas.

Entre sus principios, la FDI establece que:

· La especialización debe requerir formación clínica y académica adicional.

· La colaboración entre dentistas generales y especialistas es clave para una atención integral.

· Las especialidades deben definirse en base a competencias específicas, sin menoscabar el papel del odontólogo general.

Esta declaración alinea a la FDI con el modelo que el Consejo General de Dentistas ha venido defendiendo ante las autoridades españolas, y ofrece ahora un marco internacional que debería servir de impulso a la creación oficial de especialidades en nuestro país.

Publicidad en odontología: ética, veracidad y protección del paciente

Por su parte, la declaración sobre publicidad en Odontología subraya la importancia de regular esta actividad en base a principios como la veracidad, el beneficio y la autonomía del paciente y la integridad profesional. La FDI advierte del riesgo de que la publicidad no regulada pueda inducir a error o crear expectativas poco realistas, especialmente en un contexto de desinformación creciente a través de medios digitales y redes sociales.

En este sentido, el Consejo General de Dentistas ha sido una de las entidades pioneras en alertar sobre la necesidad de un marco regulador que evite la mercantilización de la salud bucodental, protegiendo al paciente frente a prácticas comerciales agresivas o engañosas.

Un llamamiento a las autoridades españolas

El presidente del Consejo General de Dentistas ha aprovechado este respaldo internacional para hacer un llamamiento a las instituciones españolas: “Con estas declaraciones, la FDI da un paso adelante al posicionarse en dos temas cruciales. Ahora le corresponde al Gobierno de España y al resto de partidos políticos con representación actuar con responsabilidad. Las autoridades sanitarias deben recoger el testigo y desarrollar una regulación acorde con las necesidades reales del sistema odontológico y con los estándares internacionales”.

Otras declaraciones aprobadas en Shanghái

Además de las mencionadas, la Asamblea General de la FDI ha aprobado otras seis declaraciones de política que abordan áreas clave para el desarrollo de la odontología global:

· Odontología digital: Promoción de tecnologías innovadoras con garantías de calidad y equidad en el acceso.

· Registros sanitarios electrónicos: Fomento del uso seguro e interoperable de los datos clínicos.

· Supervisión del equipo odontológico: Revisión del papel del dentista en el marco de equipos multidisciplinares.

· Tratamiento no restaurador de la caries con fluoruro diamínico de plata: Apuesta por terapias mínimamente invasivas, especialmente en poblaciones vulnerables.

· Alineación de la atención bucodental con normas ISO: Refuerzo del uso de estándares internacionales de calidad.

· Erradicación de la enfermedad del noma: Llamamiento internacional para combatir esta enfermedad evitable que aún afecta a poblaciones en situación de pobreza extrema.

Todas estas declaraciones reflejan el compromiso de la FDI con una Odontología basada en la evidencia científica, la equidad en el acceso y la mejora continua de la calidad asistencial.