Los reumatólogos editan diez consejos para pacientes con EPID asociada a enfermedades reumáticas

La Sociedad Española de Reumatología (SER) en el marco del VI Curso SER de Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID) en enfermedades reumáticas, que ha contado con la colaboración de Boehringer Ingelheim y Bristol Myers Squibb, ha editado consejos para pacientes con EPID asociada a enfermedades reumáticas.

En el primero recuerda que la afectación pulmonar no es infrecuente en determinadas patologías reumáticas, no te sorprendas si tu reumatólogo te solicita estudios al respecto. Las manifestaciones pulmonares son relativamente frecuentes en un amplio abanico de enfermedades reumáticas de tipo inflamatorio y base autoinmune. Entre ellas la afectación del llamado tejido intersticial (el que sustenta y une las estructuras puramente ventilatorias como bronquios y alvéolos), en forma de lo que se conoce como enfermedad pulmonar difusa (EPID), es una de las que puede comportar una mayor severidad, aunque también pueden verse formas subclínicas y no progresivas.

En caso de tener una enfermedad reumática de tipo inflamatorio como la artritis reumatoide, esclerodermia u otras y se comienza a notar síntomas de origen pulmonar con cierta persistencia hay que comentarlo al reumatólogo. En tercer lugar, seguir escrupulosamente los tratamientos que prescribe el reumatólogo y, ante cualquier duda, consultar antes de suspenderlos; cuidar la salud ósea; mantener una dieta equilibrada y un peso corporal adecuado; acosenaj realizar ejercicio de forma periódica adaptándola a la situación funcional.

En séptimo lugar, recomienda abandonar el tabaco; trata de identificar de forma temprana la posibilidad de una infección respiratoria y en ese caso consultar al médico de Atención Primaria o al reumatólogo para realizar un tratamiento precoz; seguir las indicaciones sanitarias sobre las vacunaciones de virus como la gripe o la COVID-19; y, finalmente, en situaciones de especial riesgo optimizar las medidas personales de evitación del contagio interpersonal de infecciones por vía respiratoria (utilización de mascarillas, mantenimiento de la distancia de seguridad, evitar lugares congestionados, etc).