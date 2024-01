Quirónsalud, Proveedor Médico Oficial de la Hexagon Cup de pádel

Fact checked

Madrid acoge la próxima semana la primera edición de la Hexagon Cup de pádel, un innovador torneo que se disputa del 31 de enero al 4 de febrero en el Madrid Arena en el que competirán por equipos las principales estrellas del panorama mundial de este deporte, y que contará con Quirónsalud como Proveedor Médico Oficial.

En el torneo, que nace bajo el lema Para los aficionados. Para los jugadores. For the Game, participan un total de seis equipos formados por tres parejas (una masculina, otra femenina y otra formada por estrellas del futuro) que competirán en una serie de enfrentamientos directos: el Rafa Nadal Academy Team powered by Richard Mille, el RL9 Team de Robert Lewandowski, el Ad/vantage Team de Andy Murray, el ElevenEleven Team USA de Eva Longoria y el Team Bella Puerto Rico de Carlos López-Lay y María Esteve, y el Hexagon Team. En cuanto a los jugadores, los aficionados podrán disfrutar de algunos de los mejores jugadores en categoría femenina y masculina, como Martita Ortega, Paula Josemaría, Ariana Sánchez, Arturo Coello, Agustín Tapia o los Súper Pibes Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno, entre otros.

Durante toda la competición, un equipo de Quirónsalud capitaneado por el Dr. Ángel Ruiz Cotorro, director de la Clínica Tenis Teknon, estará presente en el Madrid Arena y velará por la salud de todos los integrantes del cuadro femenino y masculino, así como de los miembros de la organización o el público en general que asista a los partidos. De igual modo, en caso de que sea necesario podrán ser atendidos a través de la amplia red asistencial con la que cuenta el Grupo en Madrid.

Con su presencia en este torneo, Quirónsalud consolida el compromiso con el tenis y el pádel que viene desarrollando en los últimos años. En 2023 fue Servicio Médico Oficial del Madrid Premier Pádel P1, disputado el pasado mes de julio, y actualmente es responsable de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar. Además, ha sido Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de las tres últimas ediciones de las finales de la Copa Davis, disputadas en España, y también de la edición de 2023 de la Billie Jean King Cup Finals 2023 by Gainbridge, la Copa del Mundo de Tenis femenino que tuvo lugar en Sevilla.

De igual modo, lleva más de veinte años velando por la salud del Mutua Madrid Open de tenis y también ha estado presente como Servicio Médico Oficial en las últimas ediciones de otros grandes torneos disputados en nuestro país como el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, el ATP 250 Gijón Open, los ATP Tour Challenger de Girona, Els Gorchs, El Espinar, Sevilla o Málaga Open; el Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto por Equipos-Copa Orange, el ITF Ibercaja Ciudad de Zaragoza, el Open Comunidad de Madrid, entre otros.

Quirónsalud, comprometidos con la salud del deporte

Además, desde hace años participa en múltiples eventos y disciplinas deportivas ya que el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que Quirónsalud se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Actualmente Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico Oficial de todas las competiciones de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), Proveedor Médico Oficial de la selección española femenina y masculina de balonmano, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, balonmano o rugby de nuestro país.