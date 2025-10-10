Quirónsalud, Proveedor Médico Oficial del Reto Pelayo Vida Costa Rica 2025

Fact checked

Quirónsalud se suma, un año más, como Proveedor Médico Oficial del Reto Pelayo Vida, que en su undécima edición llevará a cinco mujeres supervivientes de cáncer a vivir una experiencia de superación personal en uno de los entornos más exuberantes y desafiantes del planeta: Costa Rica.

Desde sus inicios, el Reto Pelayo Vida se ha consolidado como uno de los mayores proyectos deportivos de sensibilización sobre la prevención del cáncer de la mujer a nivel internacional. A lo largo de estos años, ha demostrado que, tras superar una enfermedad como el cáncer, es posible marcarse nuevas metas, afrontar desafíos extremos y llevar un mensaje de esperanza a millones de mujeres en todo el mundo.

En esta edición 2025, las participantes son Idoia, Eduina, Verónica, Mapi y Toñi, que se adentrarán en la naturaleza salvaje de Costa Rica recorriendo su geografía entre selvas, ríos y volcanes, en un recorrido que pondrá a prueba su resistencia física y mental, pero que también reafirmará su fuerza interior.

Como en años anteriores, Quirónsalud ha sido el encargado de realizar los reconocimientos médicos previos a las cinco aventureras, garantizando que se encuentran en condiciones óptimas para afrontar este nuevo desafío. Las pruebas, realizadas en diversos hospitales del Grupo, incluyen analíticas completas, ecocardiogramas y pruebas de esfuerzo, entre otros estudios.

Además, las participantes recibirán una formación específica sobre salud y preparación física en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, con el objetivo de que estén completamente preparadas para las condiciones que se encontrarán en esta exigente travesía.

La presentación oficial del Reto Pelayo Vida Costa Rica 2025 tendrá lugar el próximo jueves 16 de octubre en el Centro Médico-Quirúrgico Olympia, ubicado en la Torre Caleido, en el corazón financiero de Madrid. Será el momento en que las protagonistas compartirán sus historias, sus motivaciones y los detalles de la expedición, justo antes de poner rumbo a esta nueva aventura que, más allá del reto deportivo, simboliza la lucha, la esperanza y la vida después del cáncer.

Con esta colaboración, Quirónsalud reafirma su compromiso con la salud de la mujer, la prevención del cáncer y la importancia de la actividad física durante y después de la enfermedad, sumándose así a una iniciativa que transforma la experiencia del cáncer en una oportunidad para inspirar a otras mujeres a seguir luchando.

Quirónsalud, comprometidos con la salud del deporte

De esta manera, Quirónsalud continúa afianzando su firme compromiso con la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y diversas disciplinas deportivas, porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.