Sabemos que los implantes dentales son una de las soluciones a diversos problemas bucales que nos solventan y que ofrecen muchas ventajas. Ahora bien, nos preguntamos quién no puede llevar implantes dentales, porque aunque se anuncian como algo estético y de salud general, quizás no es así.

De todas formas, el propio profesional donde vayamos a ver este tratamiento es el que nos establecerá si realmente podemos llevar o no esta solución para nuestra salud bucal se refuerce.

¿Para todo el mundo?

En general y salvo casos excepcionales, que veremos a continuación, los implantes dentales se aplican a todo tipo de personas en edad adulta, es decir, desde que se cumple la mayoría de edad. La nueva tecnología es segura y eficiente, y los dentistas están implementando todo tipo de técnicas para que el tratamiento sea cada vez más rápido y con menos dolor.

¿Puede llevar implantes dentales alguien con problemas de corazón?

No todas las intervenciones relacionadas con la salud son factibles para aquellas personas que tienen problemas coronarios. Y las de tipo dental no son una excepción. En este caso, si se trata de llevar implantes dentales es mejor que no se apliquen si se ha sufrido un ataque al corazón, aunque lo mejor es que sea el dentista el que pueda valorar según el caso de cada paciente.

En embarazos, mejor esperarse

Cuando hay un embarazo siempre es mejor esperarse a realizar diversas intervenciones como las de tipo dental. De hecho pueden hacerse limpiezas hasta cierto mes, pues es una etapa complicada donde además muchas mujeres suelen sangrar por la inflamación de las encías. La boca debe cuidarse pero no aplicar diversos tratamientos dentales.

¿Qué pasa si soy diabético?

Es otro caso particular porque para las personas que sufren diabetes los implantes dentales pueden aportar problemas añadidos, como de cicatrización y sería una situación de riesgo.

¿Y si tengo ya problemas y enfermedades relacionadas con la salud dental?

El tratamiento de implantología dental es seguro. Aún así algunos pacientes pueden no tolerarse bien. Antes de aplicar este tratamiento es mejor primero hacer limpiezas y acabar con aquellas enfermedades bucales que puedan surgir.

¿Es un tratamiento para la vejez?

Para vejez y no vejez, no tiene nada que ver la edad. Si es verdad que, con los años, pueden perderse más dientes o bien deteriorarse y esto hace que la implantología sea un sistema perfecto para reponer las piezas que faltan.

Pacientes con baja higiene

Según la clínica Dentisalut, en aquellos pacientes con una higiene oral muy deficiente, los implantes una vez colocados, requieren una higiene meticulosa para conservarlos durante muchos años en la boca.

Pacientes con poco hueso

Mientras que los que tienen muy poca cantidad de hueso, o de mala calidad, que no asegure suficientemente la sujeción del implante también es mejor que no lleven, pero esto lo debe recomendar el dentista.

Desde esta clínica comentan que la tasa de éxito de los implantes dentales es de casi 98%, por lo tanto, no es habitual el fracaso de los implantes.