¿Qué es la dieta intuitiva y por qué debes adoptarla?

Fact checked

A pesar de que existe hace mucho tiempo, la dieta intuitiva volvió a ocupar las primeras páginas de los periódicos hace algunos meses, cuando la actriz Gwyneth Paltrow reconoció que ese era el secreto para lucir así a sus 50 años. Desde entonces, es cada vez mayor la cantidad de personas que se interesan por este régimen alimentario.

Si nunca has leído nada al respecto, es una buena oportunidad para averiguar qué es la dieta intuitiva y por qué adoptarla.

El concepto se basa en que muchos sujetos han descubierto, gracias a ésta y otras celebridades, es muy fácil de interpretar. Básicamente, consiste en alimentarnos cuando y como el cuerpo nos indica. Si respetamos las señales naturales del organismo, lograremos obtener todos los nutrientes para la vida. O al menos eso es lo que prometen quienes han adoptado esa modalidad.

Origen de la dieta intuitiva

La alimentación intuitiva fue creada por los nutricionistas Evelyn Tribole y Elyse Resch en el año 1995, y desde entonces es una interesante opción para aquellos que no se sienten cómodos con los mandatos sociales de realizar un almuerzo, una cena, etc. Quienes adoptan la dieta intuitiva pueden comer lo que quieran, a la hora del día que sea, mientras intuyan que les hace bien.

Esta conducta, que podría parecer extraña, en realidad no lo es tanto. Si prestamos atención al comportamiento de los animales, incluso al de los bebés recién nacidos, notaremos que todos ellos comen si su instinto lo demanda. Y dejan de comer si no lo hace. Ese reclamo natural de nutrientes no siempre es compatible con los mandatos de tener que preparar cuatro o cinco comidas por día.

Los defensores de la dieta intuitiva argumentan que el hecho de comer incluso cuando no tenemos hambre, por costumbre, explica por qué tantos individuos sufren de sobrepeso y obesidad. Muchos de ellos acaban padeciendo luego todo tipo de enfermedades.

El ordenamiento de la rutina se transformaría entonces en uno de los principales enemigos para una alimentación equilibrada. Probablemente ésta es una visión un tanto extrema de la situación, pero no se puede negar que a veces comemos «sin hambre». Justamente por eso es que los adherentes a esta alimentación consideran que hablar de «dieta» no es lo más correcto, ya que esa idea suele referir a la restricción de productos alimenticios cuando en este caso no hay limitación alguna.

Principios básicos de la dieta intuitiva

Esta alternativa podría resumirse en un decálogo que recoge los principios básicos y fundacionales de la dieta intuitiva.

Rechazo a la mentalidad de estar a dieta

Respetar los momentos de hambre del cuerpo

Reencontrarse con los alimentos antes eliminados

Comer hasta el punto en el que la saciedad diga «basta»

Tomar la satisfacción como un factor más para dejar de comer

Afrontar las emociones, y dejarse llevar por la tentación de algún alimento

Oír al cuerpo, atendiendo a cómo reacciona a la digestión de unos y otros productos

Mantenerse en movimiento para saber qué alimentos lo obstaculizan o lo hacen más fluido

No desatender la salud mental. Abrir las puertas a alimentos o productos recompensas del placer

Consultar a un profesional de la salud para que esté al tanto de este régimen y pueda acompañarlo

Desventajas de la dieta intuitiva

Tales manifiestos en sí no tienen nada de malo… pero tampoco de bueno. Alguien que adopta la dieta intuitiva, lo mismo podría alimentarse muy bien o muy mal. Y esto depende, lamentablemente, de cuál sea la educación alimenticia y nutricional que tenga. Como la mayoría de los consumidores apenas sabe la composición de los alimentos que ingiere, eso podría ser contraproducente.

El riesgo más preponderante de la dieta intuitiva es la adicción a las comidas y las bebidas poco saludables. Esta adicción genera recompensas de placer en el paciente que, lejos de adelgazar, está reforzando su adicción. De ahí la sugerencia de consultar previamente a un profesional para evitar esos peligros, y que alguien capacitado siga tu evolución con el paso del tiempo.

¿Qué otros riesgos hay?

El entorno puede tener una influencia negativa. Si tu familia consume alimentos de bajo valor nutricional, serás una víctima de ello. Excepto que te tomes la molestia de cocinarte para ti mismo, tus convivientes condicionarán la calidad de los alimentos que vas a ingerir. Si a eso le sumamos estudios que demuestran que comemos más en compañía que solos, éste es un factor a considerar.

Y, por otro lado, es una dieta sujeta a los vaivenes emocionales de quien la adopta. Si encuentras en la comida un consuelo para aquellas cosas que no salen como te gustaría, y hallas en las grasas y los azúcares el placer que no obtienes por otros medios, podrías aumentar rápidamente de peso. La desregulación de las emociones es uno de los riesgos inherentes a este régimen.