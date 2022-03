Cuando hablamos de problemas cardiacos nos referimos a los que afectan a uno de los órganos más importantes del cuerpo, como lo es el corazón, además de las vías que llegan y salen del mismo. Asimismo, son temidas porque se trata de una de las principales causas de muerte desde hace décadas, ya sea como consecuencia directa de la afección, o debido a las complicaciones que derivan de ésta. Descubre las poderosas maneras de prevenir enfermedades cardiovasculares

Los problemas cardíacos dependen en parte de la herencia genética, pero también de la conducta que tengamos en el día a día, al influir ciertos comportamientos como la cantidad de deporte que practicamos, la clase y cantidad de alimentos que consumimos, etc.

Hay un amplio margen de acción para que evitemos, o al menos retrasemos, todos esos diagnósticos negativos que se dan a partir de una situación cardíaca potencialmente vulnerable, como lo es la de muchísimas personas.

Cómo prevenir enfermedades cardiovasculares

No fumar tabaco

Aquí no hay medias tintas. O eres de los que fuman o, si alguna vez has fumado, has sorteado ese vicio. Quienes pertenecen al primer grupo deben saber que el cigarrillo eleva la presión arterial, obligando al corazón a trabajar más deprisa, un fenómeno que se agrava.

Abandonar el sedentarismo

Aunque no fumes, si tu única actividad física durante el día es ir y volver de la oficina, deberías preocuparte. El sedentarismo, o mejor dicho la falta de ejercicio tres o cuatro veces a la semana, no sólo aumenta la presión, sino que además propicia un alto nivel de colesterol y diabetes.

Una dieta equilibrada

Somos el reflejo de lo que comemos, y si nos alimentamos correctamente, nos veremos saludables. Un plan de alimentación que involucre todos los nutrientes en base a frutas, verduras, lácteos, cereales, carnes magras y frutos secos, es un paso fundamental para un corazón fuerte.

Un peso acorde

Comer saludablemente es un primer paso pero, si ya estás excedido en peso, debes combinar la dieta con ejercicio y el apoyo de un profesional en nutrición hasta alcanzar un peso según tu cuerpo. La obesidad hace más probable tener un evento cardíaco.

Sueño de calidad

Si ya haces lo que puedes para controlar el estrés y la ansiedad, necesitamos un sueño de calidad, que debe ser profundo, sin sobresaltos, en un ambiente oscuro y silencioso. En cuanto a las horas, requerirás de al menos unas siete horas diarias para reponerte al 100%.