Madre e hija preocupadas por el devenir de la alimentación en España deciden facilitar la información necesaria a las familias para que tomen decisiones más conscientes sobre la alimentación de sus hijos, contribuyendo a un futuro más saludable para las próximas generaciones.

Elena Pérez y María Hernández-Alcalá, ambas bioquímicas, crearon FuturLife21, una empresa que se define a través de las palabras innovación, salud y bienestar, y en el marco de la cual presentan su cuarto libro Nutre su Futuro, una nueva guía teórico-práctica para crear hábitos saludables desde la infancia a la adolescencia. Elena Pérez es licenciada en Ciencias Biológicas. Bioquímica y Biología Molecular y es experta en Alimentación y Nutrición Aplicada, mientras que su hija, María Hernández Alcalá Pérez, es licenciada en Bioquímica y experta en Nutrición Clínica y Salud Pública.

La guía se divide en un base teórica en la que se analizan los fundamentos de la nutrición celular y recomendaciones específicas para cada etapa de desarrollo, desde el embarazo hasta la adolescencia y un recetario práctico que incluye más de 100 recetas «sencillas, nutritivas y aptas para toda la familia», organizadas en desayunos, comidas, cenas, snacks y postres.

La obra, en un cómodo formato cuadrado de 190 páginas, está diseñada para «empoderar», según explican, a padres, educadores, profesionales de la salud y a todas las familias con herramientas prácticas y científicas que mejoren la alimentación de niños y adolescentes, fomentando hábitos saludables desde edades tempranas.

«La misión de FuturLife21 es impactar positivamente en la sociedad mediante la enseñanza de hábitos alimenticios saludables y sostenibles, promoviendo una mejora duradera en la calidad de vida de las personas», explican en entrevista a OKSALUD.

PREGUNTA.- ¿Cuál es la inspiración para crear ‘Futurlife’?

RESPUESTA.-Elena: Desde hace bastantes años comencé a darme cuenta de que, por el ritmo de vida actual, por desconocimiento o falta de organización, cada vez se llevaba una alimentación más desequilibrada en los hogares. Por eso, junto con mi hija María pensamos que crear un sistema educativo y práctico a la vez para recuperar lo perdido, era imprescindible. Futurlife21 nació ante la necesidad de ayudar a la población a crear hábitos saludables que perdurarán en el tiempo, cambiando el concepto dieta puntual por el de hábitos saludables.

María: Queríamos que las personas entendieran que la alimentación está muy relacionada con la calidad de vida diaria, que se dejara de ver la comida como algo que nos hace engordar o adelgazar y se entendiera la relación directa que tiene sobre nuestra salud, permitiendo optimizar el funcionamiento de nuestro organismo para ayudarnos a vivir en nuestra mejor versión ahora y en un futuro. Cuando explicas los ‘¿por qué?’ científicos de comer saludable y nutritivo es cuando las personas entienden cómo los nutrientes de los alimentos afectan a su organismo. Implantar hábitos no es fácil porque requiere un esfuerzo, pero con el conocimiento todo es muchísimo más sencillo y mucho más duradero: POR SALUD presente y futura.

P.- ¿Por qué llega ahora ‘Nutre su futuro’? y cómo surgió la idea de combinar una base teórica con un recetario práctico?

R.-Elena: Vimos que cada vez más padres, madres e incluso abuelas/os nos preguntaban por cómo alimentar a sus peques, especialmente les surgían muchas dudas durante los primeros meses cuando comenzaban con la alimentación complementaria. Muchas veces los pediatras no pueden dedicar todo el tiempo que quisieran a enseñar a sus pacientes como ir haciendo las transiciones o la incorporación de nuevos alimentos y mucho menos para decirles recetas ricas con diferentes texturas para que se vayan adaptando a la evolución del bebe.

María: Yo tengo 3 niños de 5, 4 y 2 años y he vivido la variedad de personalidades de gustos y de adaptaciones a la alimentación, porque todos han sido muy diferentes. Por eso, hemos querido fusionar en este libro la parte científica (guía) con la práctica (recetas), para intentar resolver las dudas que puedan surgir ayudando al mayor número de familias en las que probablemente cada uno tendrá necesidades diferentes. La idea es que todos en la familia vayan comiendo de forma muy similar para no tener que hacer varias comidas y además cuidemos de todos incluidos los más pequeños.

P.- ¿Cuál es su contribución a la educación nutricional?

R.- María: Es absolutamente esencial enseñar a los pequeños a disfrutar de comer saludable y eso es una labor muy importante principalmente de los padres, por eso queríamos dar las herramientas teóricas y prácticas para que lo puedan llevar a cabo en sus casas, explicando la parte teórica y la parte de recetas riquísimas para comer en familia.

P.- ¿Qué distingue a esta guía de otros libros sobre nutrición infantil y adolescente en el mercado?

R.-Elena: No existe, que nosotras sepamos, un libro que fusione una parte de teoría tan actualizada, esquemática y fácil de implementar con tantas recetas deliciosas 100% saludables y nutritivas. Es realmente una herramienta muy útil que no debe faltar en una casa que quiera cuidar la alimentación de toda la familia.

P.- Se menciona el concepto de nutrición celular. ¿Podrían explicarlo y cómo se aplica en las recomendaciones del libro?

R.-Elena: Estamos formados por células y microorganismos (microbiota), cuidar de las células y la microbiota es esencial, si aportamos todos los nutrientes nuestras células vivirán en su mejor versión y nuestros tejidos, órganos y sistemas, también. Eso se reflejará en nuestra calidad de vida, física, mental y emocional, a cualquier edad se puede mejorar.

P.- ¿Se puede decir que tiene fundamentos científicos?

R.-María: Por supuesto, todas nuestras recomendaciones se basan en la evidencia científica más actualizada, el simple hecho de nosotras ser científicas nos hace imposible no fundamentar nuestras recomendaciones en artículos actualizados. Además, está revisado y avalado por pediatras muy actualizados.

P.- ¿Cómo abordan las necesidades nutricionales específicas en cada etapa del desarrollo, desde el embarazo hasta la adolescencia?

Maria: En el embarazo, simplemente, explicamos que el bebé se forma con los nutrientes de los alimentos que come la madre y es una etapa en la que no hay que comer por x2 hay que nutrirse muy bien, que es diferente a comer sano.

De 0 a 6 meses: las recomendaciones actuales son sólo dar leche materna o de fórmula; en años pasados se recomendaba a veces dar alimentos sólidos a los 4-5 meses, pero, a no ser que sea por causa concreta determinada por el pediatra, habría que esperar a los 6m para iniciar la alimentación complementaria. 6 a 12 meses: esta etapa es complicada por la introducción de alimentos para la prevención de alergias y adaptación a texturas y sabores; explicamos todo para que los padres sepan cómo hacerlo de forma progresiva. 12m a 2 años: etapa difícil, pero en la que cambian algunos alimentos y diferentes texturas que podemos incluir en su alimentación. 2 a 10 años: esencial maximizar el aporte de nutrientes para su crecimiento y desarrollo. Explicamos como hacer platos equilibrados en esta etapa y nutrientes a los que prestar atención. Es la etapa en la que debemos educar para la salud. 10 a 18 años: etapa de pre y adolescencia, transmitimos tranquilidad a esos padres que muchas veces se agobian en esta etapa tan complicada de independencia de los niños. Damos pautas para que se centren en lo importante.



P.- ¿Qué criterios siguieron para seleccionar las más de 100 recetas y cómo garantizan que sean accesibles para diferentes tipos de familias?

R.-Elena: Hemos intentado buscar las mejores y más variadas recetas para asegurar que gusten a todos. Accesibles para todo tipo de familias porque son ingredientes que encuentras en cualquier supermercado. Verduras, proteínas, legumbres, aceite… ¡La idea es que en las recetas se utilicen ingredientes básicos, se obtengan platos riquísimos, fáciles de hacer y que gusten!

P.- ¿Cuáles creen que son los mayores retos que enfrentan las familias hoy en día para implementar hábitos alimenticios saludables?

R.-María: La falta de tiempo, de conocimiento y de ideas. Hay que tener ideas ricas para que les gusten a los niños, si no será imposible que coman saludable, y tienen que ser muy constantes en esto, porque si no los niños preferirán alimentos ‘ultrapalatables’, como los de los ultraprocesados. El entorno lo pone difícil en muchos casos porque no todos los niños comen sano. Pero los padres tienen el poder de ofrecer comida sana en casa y normalizarlo, deben saber lo importante que es para el crecimiento y desarrollo de los niños que coman sano desde pequeños. El ejemplo y ofrecer recetas e ideas saludables es esencial para que se normalicen los buenos hábitos en las casas.

P.- ¿Podría esta guía ser utilizada por educadores y profesionales de la salud para fomentar cambios positivos en los hábitos alimenticios de niños y adolescentes?

R.-Elena: Por supuesto, no sabes cuantos sanitarios pediatras y educadores ya lo están recomendando, nos hace mucha ilusión poder contribuir de manera activa.

P.- ¿Hay plan al respecto? Durante el evento de presentación de la obra se comentaron casos prácticos…

R.-María: No tanto casos prácticos, sino cómo maximizar la utilización del libro ya que la parte teórica está muy relacionada con la práctica para agilizar su utilización. Decimos cuándo y los “por qué” pero a la vez también enseñamos cómo ponerlo en un plato. De la ciencia a la mesa.

P.- ¿Podrían relatar uno para los lectores de OKSALUD?

R.- María: Por ejemplo, un niño de 12 meses qué debería comer prácticamente de todo con las texturas adaptadas a su desarrollo. Hay muchas opciones en el libro que son ricas y saludables para que no se aburran, no coman solo purés y disfruten de comer sano.

P.- ¿La receta favorita de cada una? ¿Las han probado todas?

R.- María: Me encantan las albóndigas de pisto y carne.

Elena: Me gustan los platos de cuchara, así que el marmitako de salmón.¡Cómo no vamos a probar todas si las hacemos nosotras! Incluso algunas varias veces

(Risas) hasta que salen con los ingredientes perfectamente calculados para que las recetas les salgan a todos. Así que, sí, ¡todas las recetas están con el OK de ricas, completas y sanísimas para estar en nuestro libro!

P.- ¿Y la clase ‘chef’ para cuándo?

R.- (Risas) Con niños es más difícil, pero sería divertido.

P.- ¿Qué otros proyectos tienen en mente para seguir impactando en la educación nutricional?

R.- Siempre tenemos proyectos en mente para seguir ayudando, pero hasta que no se acercan a ver la luz no los decimos (risas) no vaya a ser que al final, por lo que sea, no puedan llevarse a acabo. Nos gustaría que poco a poco la sociedad se diera cuenta de la importancia de educar para la salud desde pequeños, incluyendo de alguna manera la formación en edad escolar. Así las generaciones venideras tendrían los conocimientos para ayudar a crear sociedades más sanas y con más calidad de vida. Los conocimientos nos hacen libres, no nos olvidemos nunca.