Operan a una mujer del tobillo y sale sin dientes del quirófano: ¿qué paso realmente y por qué ocurrió esto?

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Una intervención quirúrgica programada para corregir un problema de tobillo terminó convirtiéndose en un caso que ha generado un intenso debate sobre la seguridad de los pacientes en los hospitales. La protagonista fue una adolescente francesa que acudió a una clínica privada para someterse a una operación ortopédica, pero al despertar de la anestesia descubrió que el equipo médico le había extraído las cuatro muelas del juicio por error. El incidente ha despertado preocupación tanto entre profesionales sanitarios como entre la opinión pública por tratarse de un fallo que, según los primeros datos, podría haberse originado por una confusión en la identificación de los pacientes.

Aunque este tipo de errores son poco frecuentes, los expertos recuerdan que existen protocolos internacionales diseñados precisamente para evitarlos. La correcta verificación de la identidad del paciente, la confirmación del procedimiento y la comunicación entre los distintos miembros del equipo quirúrgico forman parte de las medidas básicas de seguridad implantadas en numerosos sistemas sanitarios. Cuando alguno de estos pasos falla, las consecuencias pueden afectar tanto a la salud física como al bienestar psicológico de la persona intervenida, además de obligar a retrasar el tratamiento que realmente necesitaba.

Una joven acudió para operarse del tobillo y despertó sin las muelas del juicio

Los hechos que cuentan en un artículo publicado en Al Jazeera, tuvieron lugar en la localidad francesa de Le Touquet, donde una adolescente de 16 años ingresó en una clínica privada para someterse a una intervención quirúrgica en el tobillo.

Tras recibir anestesia general, la joven perdió el conocimiento con la convicción de que iba a ser operada de la lesión que presentaba en el pie. Sin embargo, al despertar comenzó a notar un intenso dolor en la boca y descubrió que los profesionales sanitarios le habían extraído las cuatro muelas del juicio.

Según explicó posteriormente su familia a distintos medios franceses, la paciente no presentaba ningún problema dental que justificara aquella intervención y la cirugía ortopédica prevista finalmente no llegó a realizarse.

Una posible confusión entre pacientes

De acuerdo con la información facilitada por la familia, la clínica atribuyó inicialmente el error a una confusión entre expedientes provocada por la similitud de los nombres de dos pacientes.

Este tipo de incidentes, aunque excepcionales, pone de manifiesto la importancia de comprobar la identidad del paciente mediante varios sistemas de verificación antes de cualquier procedimiento invasivo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye la identificación correcta del paciente como uno de los pilares fundamentales de la seguridad clínica y recomienda confirmar la identidad utilizando, al menos, dos datos independientes antes de iniciar cualquier intervención.

Asimismo, la OMS recuerda que las verificaciones deben repetirse en diferentes momentos del proceso asistencial, especialmente antes de la administración de anestesia y del comienzo de la cirugía.

Las consecuencias para la paciente que quiso operarse del tobillo

Además del dolor derivado de una extracción dental innecesaria, la adolescente tuvo que afrontar el impacto emocional de descubrir que había sido sometida a una operación completamente distinta de la prevista.

A ello se suma el retraso de la intervención del tobillo, que continuaba siendo necesaria para tratar la lesión que había motivado su ingreso hospitalario.

La familia considera que la joven sufrió tanto daños físicos como psicológicos y ha anunciado su intención de reclamar responsabilidades por lo sucedido.

Qué protocolos existen para evitar estos errores

La cirugía moderna incorpora diferentes mecanismos destinados a reducir al máximo la posibilidad de intervenir al paciente equivocado o realizar un procedimiento incorrecto.

Entre ellos destaca la denominada «lista de verificación quirúrgica», promovida por la Organización Mundial de la Salud, que obliga al equipo médico a confirmar la identidad del paciente, el procedimiento previsto y la zona anatómica sobre la que se va a actuar antes de comenzar la operación.

Por su parte, organismos como la Joint Commission International también establecen estándares específicos de identificación y comunicación entre profesionales con el objetivo de disminuir este tipo de incidentes.

La aplicación rigurosa de estas listas contribuye a reducir complicaciones y errores evitables durante la atención quirúrgica.

Investigación y posibles responsabilidades

Tras conocerse el incidente, la clínica reconoció que se había producido un error y trasladó sus disculpas a la familia.

El centro sanitario anunció además la apertura de una investigación interna para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y revisar los procedimientos que pudieron fallar.

No obstante, la familia de la paciente considera que una disculpa resulta insuficiente y ha decidido emprender acciones legales para solicitar una indemnización y exigir que se depuren responsabilidades. Será la investigación la que determine con precisión en qué momento se produjo la confusión y qué medidas deberán adoptarse para evitar situaciones similares en el futuro.

Aunque las intervenciones realizadas sobre el paciente equivocado representan una proporción muy reducida de los procedimientos quirúrgicos, los especialistas insisten en que cada uno de estos casos debe analizarse con detalle para reforzar los sistemas de prevención.