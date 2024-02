Ocho razones por las que acudir al dermatólogo cuanto antes

Fact checked

Acudir al dermatólogo es tan importante como lo puede ser la visita a los médicos de cualquier otra especialidad médica. Esto incluye las revisiones periódicas, en las que se puede realizar el seguimiento de enfermedades crónicas o lunares de riesgo. Pero también, por supuesto, ante la más mínima sospecha de estar padeciendo cualquier patología relacionada con nuestra piel. Estas son algunas de las más frecuentes.

Psoriasis

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel, caracterizada por la aparición de manchas escamosas de color rojizo, que se concentran en zonas como codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo. Esta dolencia no tiene cura, genera molestias, como dolor y picores, y afecta a alrededor del 1,5% de la población. En contra de lo que algunas personas piensan, no es contagiosa.

El doctor Antoni Campoy, jefe del servicio de Dermatología del Hospital Universitari General de Catalunya, explica que la causa es “alguna disfunción en el sistema inmunitario que hace que la piel se inflame y se regenere a un ritmo más rápido de lo normal». Hay investigadores que afirman que su aparición se debe fundamentalmente a factores genéticos y medioambientales.

El diagnóstico temprano es importante para prevenir su evolución a fases más graves. El especialista recomendará el tratamiento adecuado en función de la intensidad que presente la psoriasis, siendo necesario recurrir a tratamientos sistémicos en los casos más graves. Otras alternativas son la fototerapia, en combinación o no con otros tratamientos, y su alternativa natural: la exposición a la luz del sol, que reduce los efectos de la enfermedad.

Dermatitis atópica

La dermatitis atópica es un trastorno cutáneo crónico que cursa con enrojecimiento de la piel, prurito, descamación y erupciones. Se asocia sobre todo a la infancia, pero puede presentarse en personas de cualquier edad. La causa es la sensibilidad de la piel a diversos factores externos, aunque también puede estar asociada a factores genéticos o episodios de estrés.

La doctora Montse Salleras, jefa de Servicio de Dermatología del Hospital Universitari Sagrat Cor, nos explica que los síntomas pueden ir desde una simple piel seca, a un picor intenso u otras manifestaciones como placas rojas en diferentes zonas del cuerpo o piel engrosada, agrietada y escamosa. Si “aparecen pequeñas protuberancias que supuran y forman costras al rascarse”, añade la doctora, puede ser un indicio de infección.

Los consejos que nos puede dar nuestro dermatólogo para prevenir la dermatitis atópica o minimizar sus efectos son muy variados. Es importante el tipo de cremas o productos de higiene que se utilicen, y también el momento de su uso. Pero también el tipo de ropa a utilizar y prevenir otros factores como el estrés. La doctora Salleras hace hincapié en que es importante consultar con el especialista si empeoran los síntomas o si se sospecha de una posible infección.

Dermatitis seborreica

La dermatitis seborreica es una patología de causa desconocida, bastante frecuente, que afecta en torno al 2-5% de la población adulta. Además, también afecta a muchos recién nacidos; en este caso recibe el nombre de costra láctea.

En adultos suele presentarse alrededor de la nariz, en el área de las cejas u otras zonas de la cara, en forma de placas escamosas de color rojizo. También es frecuente en el cuero cabelludo, donde puede oscilar desde una pequeña descamación (caspa) hasta grandes placas adherentes o rojas y escamosas.

El tratamiento pasa por mejoras en los hábitos, cuidando la alimentación y practicando deporte y actividades al aire libre. También se utilizan emolientes, corticoides tópicos (durante períodos cortos de tiempo) y otros medicamentos aplicados directamente sobre la zona afectada.

Acné

El acné vulgar es una patología muy frecuente que afecta fundamentalmente a los adolescentes, aunque también puede aparecer durante la menopausia. En su aparición influyen los cambios hormonales, pero también los cambios en la microbiota de la piel.

El incremento de la producción de sebo por parte de las glándulas pilosebáceas desemboca en su obstrucción. A raíz de ello se forman los puntos negros o blancos (pústulas) que casi todos conocemos. Su tratamiento pasa por la mejora de los hábitos de vida, como la nutrición y el sueño, y también juegan un papel importante algunos suplementos, como el zinc y las vitaminas.

Como explica la doctora Eugenia Cutillas, jefa de Dermatología de Quirónsalud Murcia, es posible eliminar las marcas del acné gracias al láser mediante diversas técnicas, siempre que se haya hecho un estudio personalizado del paciente. En función del tipo de cicatriz, explica la doctora, “podemos recurrir al tratamiento con microneedling o microagujas, peelings, rellenos con ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, inyección de estimuladores del colágeno o tratamiento con láser o con luz intensa pulsada”.

Alopecia

La doctora Clara Varela, coordinadora de la Unidad de Tratamientos y Cirugía Capilar de Quirónsalud Bizkaia, nos desvela algunos falsos mitos sobre la alopecia. Por ejemplo, hay factores como la alimentación que influyen más en la calidad del pelo que en su cantidad. Lo mismo se puede decir del tabaco o incluso otros factores externos como los tintes.

También nos explica que hay diferentes tipos de alopecia, y que tanto hombres como mujeres pueden sufrirlas. La alopecia androgénica u hormonal, el tipo de alopecia más frecuente, es más común en hombres, de hecho afecta a 9 de cada 10 hombres con más de 21 años, pero también afecta a las mujeres.

Sobre la posibilidad de recurrir a la cirugía capilar, la doctora Varela recomienda abordar cada caso de forma individualizada y realizar un tratamiento médico previo para evaluar su viabilidad, y asesorarse tanto sobre tratamientos no quirúrgicos como sobre las últimas técnicas de trasplante capilar.

Hidrosadenitis supurativa

La hidrosadenitis supurativa es una enfermedad crónica y recurrente de la piel que se caracteriza por unas lesiones denominadas golondrinos o forúnculos. Son pequeños bultos que aparecen habitualmente en zonas como axilas, ingles o el área anogenital, debido a la inflamación causada por la obstrucción de los folículos pilosos donde hay glándulas sudoríparas.

En muchas ocasiones se recomienda un tratamiento quirúrgico, aunque también existen tratamientos tanto tópicos como orales. Y para su prevención se aconseja cuidar los hábitos de higiene, la alimentación y la salud en general.

Urticaria

La urticaria es una patología que se caracteriza por la aparición de manchas elevadas en la piel, que producen mucho picor y no dejan descamación al rascarse. Son las ronchas o habones. Si lo que se presenta es una lesión menos definida en zonas como labios, lengua, párpados, o genitales, se denomina angioedema.

El 20% de la población sufre urticaria al menos una vez en la vida, y en la mitad de las ocasiones va acompañada de angioedema. La urticaria puede ser aguda o crónica, si dura más de seis semanas. En el caso de las agudas, lo más habitual es que sean causadas por un alimento o un fármaco, aunque hay otros factores desencadenantes.

La solución pasa, en primera instancia, por eliminar la causa, si se conoce. Se aconseja evitar los antiinflamatorios y otros fármacos, si no son necesarios. El tratamiento más habitual, si no se descubre la causa, o no es suficiente con retirarla, son los fármacos antihistamínicos. En casos más graves a veces se administran corticoides o adrenalina.

Un tipo de urticaria crónica muy molesta es la urticaria crónica espontánea. De origen desconocido, puede afectar a personas de cualquier edad, aunque la mayoría de los 400.000 afectados en España son mujeres de entre 30 y 50 años. Como en otros tipos de urticaria, están presentes las lesiones cutáneas llamadas habones y el picor intenso. Es de curso crónico, con brotes consecutivos y en el 50% de las ocasiones también cursa con angioedema.

Cáncer de piel

Hemos dejado para el final la patología más grave. Además, la incidencia de este tipo de cáncer se ha multiplicado por tres desde los años noventa. Cuando hablamos de cáncer de piel nos referimos, explica la doctora Cutillas, a más de 100 clases de tumores, de los cuales «podríamos decir que el carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma son los más frecuentes, en este orden». El melanoma es el que presenta una mayor mortalidad, aunque el mayor número de muertes las provoca el carcinoma espinocelular, más frecuente.

El tratamiento principal del cáncer de piel, explica el doctor José Carlos Pascual, dermatólogo del Hospital Quirónsalud Torrevieja, “es su extirpación con los márgenes del tejido circundante adecuado”. Para casos más agresivos se utiliza también radioterapia, quimioterapia y ahora los dermatólogos cuentan también con la inmunoterapia.

La prevención es fundamental. Y para el diagnóstico precoz del cáncer de piel la mejor herramienta es la revisión periódica de lunares y manchas. La doctora Carmen Galera Martín, especialista en Dermatología del Hospital de Día Quirónsalud Talavera, explica que “no hay que esperar en el caso de advertir una alteración importante, tanto en el color como en la textura, el tamaño o la aparición de un nuevo lunar”. Es aconsejable acudir al menos una vez al año al dermatólogo para valorar los posibles cambios en verrugas, lunares y manchas.