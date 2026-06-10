Nuevo avance contra la esclerosis múltiple: un estudio analiza un fármaco que ralentiza su progresión en personas mayores

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Un estudio analiza un fármaco que ralentiza la progresión de la esclerosis múltiple, una de las enfermedades más terribles a las que el ser humano se enfrenta. Todas las enfermedades neurológicas pueden convertirse en una pesadilla para la que el ser humano no está preparado. El cerebro es el gran desconocido que ha acabado siendo uno de los focos principales de las líneas de investigación actuales. Son muchos los que no dudan en intentar hacer posible lo imposible.

La mezcla de algunos fármacos puede dar lugar a una serie de ventajas frente a la enfermedad que deberemos poner en práctica. Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Esta manera de procesar un cambio en la medicación puede ser clave para conseguir grandes avances que abren la puerta a la esperanza. Un nuevo estudio consigue ralentizar la progresión de esta enfermedad en personas mayores.

La lucha contra esclerosis múltiple consigue un nuevo avance

No es fácil luchar contra una enfermedad que a día de hoy no tiene cura, pero siempre es posible intentarlo. La esperanza es lo único que se pierde cuando en realidad estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará.

La realidad es que son muchas las personas que sufren esta enfermedad, en los últimos tiempos ha habido una expansión en todo el mundo de este tipo de dolencias. Todavía se está buscando la causa, aunque intentamos paliar sus efectos con la medicación.

Es un tipo de medicación de lo más agresiva que puede acabar de darnos un extra de buenas sensaciones. A medida que se va probando una medicación que funciona y que puede acabar siendo la que nos aportará aquello que necesitamos, un plus de buenas sensaciones que será lo que llevará a los científicos a seguir investigando.

Las novedades en estos días es que existe la posibilidad de disponer de un sistema que podría acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Estaremos pendientes de apostar claramente por un cambio de ciclo en esta enfermedad que parece que puede tener los días contados.

Un nuevo fármaco ralentiza la progresión de esta enfermedad en personas mayores

Los mayores son los más vulnerables ante la progresión de una enfermedad que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar con este tipo de fármaco que puede ser esencial que tengamos en consideración.

Los expertos de Roche han lanzado un comunicado de lo más esperanzador: «Roche ha comunicado hoy la presentación de nuevos datos sobre OCREVUS (ocrelizumab) en el 4º Congreso de la Academia Europea de Neurología (EAN) que se celebrará los días 16 a 19 de junio en Lisboa (Portugal). Los nuevos análisis de datos de los estudios fase III muestran que OCREVUS podría proporcionar beneficios significativos en cuanto a la discapacidad: por ejemplo, retrasar la necesidad de usar silla de ruedas en los pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP). Roche continúa su compromiso con las personas afectadas de formas progresivas de la esclerosis múltiple (EM) iniciando dos nuevos estudios en fase IIIb de ámbito mundial en los que se evaluará la eficacia de OCREVUS en una amplia variedad de pacientes con formas progresivas de EM».

Siguiendo con la misma explicación: «Un nuevo análisis exploratorio correspondiente al período de control ampliado del estudio de fase III ORATORIO en pacientes con EMPP indica que OCREVUS podría retrasar de forma significativa (siete años) el tiempo transcurrido hasta que sea necesario usar una silla de ruedas, medido según el tiempo hasta alcanzar una puntuación igual o superior a 7 en la escala de discapacidad Expanded Disability Status Scale (EDSS) aplicando el criterio de progresión confirmada de la discapacidad sostenida durante 24 semanas. En los pacientes tratados con OCREVUS, el riesgo de progresión hasta necesitar una silla de ruedas fue un 46 % menor que en quienes recibieron placebo (riesgo del 6,2 % frente al 9,8 %, p=0,022). Si estos resultados se extrapolan para calcular la mediana de tiempo hasta necesitar una silla de ruedas, los datos sugieren que el tratamiento con OCREVUS podría retrasar en siete años la necesidad de usar silla de ruedas (19,2 años con OCREVUS frente a 12,1 años con placebo). «Para los pacientes con EM primaria progresiva, en los que la discapacidad avanza el doble de rápido que en la EM recurrente, tardar siete años más en necesitar una silla de ruedas supondría prolongar el tiempo que pueden vivir independientemente en su casa y seguir trabajando u ocupándose de su familia —señaló Helmut Butzkueven, catedrático y responsable de Investigación en EM y Neuroinmunología de la Escuela Clínica Central de la Universidad de Monash, jefe de servicio de EM y Neuroinmunología de Alfred Health, y director de servicio de EM de Eastern Health—. Los datos presentados en el congreso de la EAN muestran el impacto significativo que OCREVUS (el primer medicamento modificador de la enfermedad para la EMPP autorizado en más de 60 países de todo el mundo) puede tener para los pacientes con EM con las mayores necesidades médicas no cubiertas»».