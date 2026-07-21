Avances por el bienestar de los peces en acuicultura: APROMAR se une a la iniciativa del Observatorio Animal

El Observatorio de Bienestar Animal (OBA) ha lanzado hoy una carta abierta de adhesión que puede suscribir cualquier persona o entidad. Se dirige especialmente a la comunidad científica, las administraciones públicas, el sector acuícola y la sociedad civil.

El objetivo es construir una base amplia y transversal de apoyo al desarrollo de un marco europeo cada vez más sólido para el bienestar de los peces en la acuicultura, un ámbito que hasta ahora ha quedado rezagado frente al de otros animales de granja.

La iniciativa cuenta ya con la adhesión de APROMAR, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, que representa a la práctica totalidad de los productores españoles de peces marinos y de agua dulce. La entidad ve en la carta la reafirmación de un camino colaborativo iniciado hace años.

«Desde APROMAR constatamos que esta iniciativa de OBA coincide con la hoja de ruta que la propia asociación trazó hace años, en la que la cooperación constructiva entre agentes se entiende como un elemento esencial para avanzar en la sostenibilidad del sector acuícola y, en particular, en el bienestar de los peces», señala Javier Ojeda, gerente de APROMAR.

La brecha señalada por Bruselas

A esta adhesión se suman Compassion in World Farming y varios grupos de investigación especializados en fisiología y bienestar de los peces, lo que refuerza el carácter transversal de la propuesta impulsada por OBA.

La carta llega en un momento clave: la Comisión Europea trabaja en la revisión de la normativa comunitaria de bienestar animal y ha reconocido que la protección de los peces en la acuicultura sigue siendo desigual y menos desarrollada que la de otros animales de producción.

Un informe europeo reciente detalla que la mayoría de los países se apoyan en normas generales, con legislación específica limitada y pocos controles dedicados, especialmente en granja y durante el sacrificio. Bruselas prepara ya una futura ley propia para el bienestar de los peces, algo inédito hasta ahora.

El modelo español

España cuenta con experiencia relevante en esta materia. Desde 2022, el sector acuícola, la comunidad científica, las administraciones públicas y las organizaciones sociales han trabajado de forma conjunta en la elaboración de guías de bienestar de los peces en la acuicultura española.

El resultado son ya varios documentos, dedicados a la guía general y a especies como la lubina, la dorada o la trucha arcoíris, que han permitido definir principios, criterios e indicadores comunes para evaluar el bienestar animal a lo largo de todo el ciclo de producción.

«Con ese mismo espíritu hemos trabajado en la redacción de las guías de bienestar de los peces en acuicultura, en el grupo de trabajo conjunto con las asociaciones de la distribución comercial y en varios proyectos científicos del sector. Por ello, apoyamos esta iniciativa con total naturalidad y les animamos a perseverar en ese camino», añade Ojeda.

«Esta carta no parte de cero. España lleva años construyendo una base técnica y de colaboración que hoy nos permite contribuir al debate europeo desde el conocimiento y la experiencia», ha declarado Jesús del Saz, especialista en incidencia institucional de OBA.

Cuatro principios compartidos

El texto, abierto a la adhesión de cualquier persona o entidad, se articula en torno a cuatro principios: la integración progresiva del bienestar de los peces en los marcos europeos, desde una base científica, técnica y operativamente viable.

También reclama el reconocimiento de la experiencia ya desarrollada en España, la necesidad de criterios claros, medibles y aplicables, y la colaboración entre agentes como condición esencial para lograr avances duraderos y ampliamente compartidos.

Del Saz añade que el objetivo es que ese trabajo conjunto ayude a construir un marco europeo sólido, basado en la ciencia y aplicable en la práctica, en un momento en que Bruselas discute por primera vez cómo proteger también a los animales acuáticos.

Las personas y entidades interesadas en sumarse a la carta abierta pueden hacerlo a través de mojateporlospeces.org, la plataforma habilitada por OBA para recoger adhesiones de cara al debate europeo que se avecina.