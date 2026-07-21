Embarazo: la importancia de sentirse acompañada en todo momento

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que cerca del 17,5 % de la población adulta (1 de cada 6 personas) padece esterilidad a lo largo de su vida. Explican que conseguir un embarazo no siempre es fácil y recomiendan informar a las personas sobre la fertilidad y la infertilidad desde el principio para poder asistirles correctamente en su planificación reproductiva.

Una de las claves de la infertilidad es la edad de los progenitores. En España, según el Instituto Español de Estadística (INE), la edad de paternidad y maternidad ha aumentado progresivamente. Actualmente, la edad media de los hombres al tener su primer hijo se sitúa en torno a los 34,5 años y la de las mujeres en los 32,6 años, siendo una de las más altas de la Unión Europea.

El retraso de la maternidad y el aumento de la edad a la que las mujeres deciden tener hijos han impulsado una tendencia hacia una maternidad más consciente y planificada. Las futuras madres ya no solo buscan una atención médica de calidad, sino también un acompañamiento personalizado que les ayude a afrontar cada fase del proceso con seguridad y confianza. Por eso, los modelos asistenciales más avanzados apuestan por ofrecer servicios adaptados a cada mujer, en cada momento de la gestación.

HM Hospitales ha desarrollado un modelo asistencial que está basado en el concepto de «Medicina y Sensibilidad», una filosofía que combina la excelencia clínica con una atención cercana y humana; y en el que servicios como MotherCare refuerzan el acompañamiento personalizado durante el embarazo, el parto y el posparto. Es un servicio completamente gratuito para cuidar y guiar a las mujeres embarazadas durante todo tu embarazo. Su objetivo es acompañar a las futuras madres y sus familias desde el inicio del embarazo hasta el nacimiento del bebé y el periodo posterior al parto bajo el lema: «Te acompañamos en uno de los momentos más importantes de tu vida, con seguridad médica y cercanía humana». Su misión es resolver las dudas, coordinar las citas y servicios requeridos y, en definitiva, facilitar todos los trámites a las embarazadas para que solamente tengan que preocuparse de vivir esa etapa con la máxima tranquilidad.

Los especialistas de HM Hospitales constatan que la maternidad implica mucho más que controles médicos. Se trata de una experiencia vital que conlleva cambios físicos, emocionales y familiares que requieren un seguimiento cercano y personalizado. Los expertos destacan que el bienestar emocional influye de forma significativa en la experiencia del embarazo y el parto. Sentirse escuchada, comprendida y acompañada puede marcar una gran diferencia en una etapa que implica tantos cambios físicos y psicológicos.

Seguridad médica y atención integral

La seguridad médica continúa siendo uno de los factores más valorados por las embarazadas. A ello se suma la capacitación, dedicación y personalización de los obstetras de HM Hospitales, que favorecen una relación estrecha entre médico y paciente, junto con la disponibilidad de equipos especializados en ginecología y obstetricia y de instalaciones hospitalarias preparadas para responder ante cualquier situación.

Esta propuesta asistencial de las maternidades del Grupo se articula en torno al concepto “Happy and Safe”, orientado a que la mujer viva su embarazo, parto y posparto de forma positiva, respetada, acompañada y de acuerdo con sus preferencias; con seguridad clínica y vigilancia continuada. Seguridad tanto a la madre como al recién nacido.

Las maternidades cuentan con el respaldo de UCI Neonatal, para atender a los bebés que requieran cuidados especializados tras el nacimiento, y de UCI de adultos, para ofrecer respuesta inmediata a la madre en caso de cualquier eventualidad. La combinación de una experiencia cercana y humanizada con el máximo soporte hospitalario aporta tranquilidad a las familias durante esta etapa especialmente significativa.

El programa Mothercare está disponible en tres de sus maternidades: en los hospitales universitarios HM Montepríncipe y HM Puerta del Sur; y en HM Nuevo Belén e incluye también servicios diseñados para mejorar la experiencia de las embarazadas. Uno de los pilares de esta atención personalizada es el acompañamiento continuo por parte de profesionales especializados, entre los que destacan:

Consulta de matrona: desempeña un papel esencial en la preparación al parto. Son las más cercanas a las futuras madres y las ayudan a entender los cambios físicos que experimentará su cuerpo y a afrontar los retos emocionales con mayor seguridad.

Servicio de acompañamiento: un ginecólogo y una matrona exclusivos para cada futura madre desde el inicio del parto hasta el nacimiento. Incluye una atención personalizada y respetuosa, un plan individual según sus deseos, soporte físico y emocional, técnicas para el dolor y decisiones compartidas.

Consultas de lactancia: con especialistas que ayudan en los primeros momentos de la alimentación del recién nacido.

Masaje perineal: es una técnica que ayuda a preparar el cuerpo para el parto, favoreciendo la elasticidad de los tejidos y contribuyendo a reducir el riesgo de desgarros durante el nacimiento.

Experiencia virtual Gestaverso: es una herramienta inmersiva que permite ensayar el parto en un entorno virtual en la que las embarazadas pueden familiarizarse con el proceso, conocer mejor cómo actuar en cada fase y afrontar el gran día con una mayor sensación de seguridad y control.

Puesta de pendientes: realizada con máxima seguridad y delicadeza, en las primeras semanas de vida del bebé, con técnicas que minimizan molestias.