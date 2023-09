No poder tener hijos: qué hacer y cómo superarlo

Fact checked

Si bien hay diversas formas de ejercer la paternidad hoy en día, aceptar el hecho de no poder tener hijos naturalmente no es fácil. Numerosos son los casos de parejas que se separan porque no pueden soportar la situación, y deciden tomar caminos separados.

Para muchos hombres y mujeres, el saber que no pueden concebir por medios naturales supone un punto de inflexión en la relación. Empiezan a replantearse si vale la pena seguir juntos, y esto se debe a una serie de sentimientos negativos que no logran controlar.

¿Cómo superar el hecho de no tener hijos?

Existen investigaciones que relacionan el estrés o trauma de no poder tener hijos con el que se experimenta en un fallecimiento. Probablemente, algunas personas han soñado durante años con convertirse en padres. Y al enterarse de que eso es imposible, aparecen distintas emociones que no ayudan pero que son inevitables. Entre ellas la culpa, la impotencia y la baja autoestima.

Lidiar con la infertilidad es una tarea difícil, pero es posible convivir con esas dolorosas circunstancias con ciertas herramientas psicológicas que los expertos especializados en la materia comparten. Aquí van algunas de las técnicas más recomendables.

Reconocer el problema

Sumidos en la angustia, no faltan los sujetos que niegan los resultados médicos informando que no pueden ser padres naturalmente. Reconocer este problema es esencial para trabajar en otras opciones que plantean la ciencia y las leyes actuales para quienes quieren ser padres pero están imposibilitados por la infertilidad. La colaboración estrecha de un profesional puede ser crucial, asistiendo a terapia de pareja o bien realizando tratamientos por separado para asumir la realidad a la que se enfrentan.

No buscar culpables

Es común que el miembro de la pareja que no puede tener hijos sea más afectado al considerar que está privando a su compañero de la posibilidad de ser padres. Por eso es importante no buscar culpables y comprender que se trata de una cuestión biológica, totalmente fuera de su alcance. La rabia y el resentimiento sólo harán que la pareja se desgaste hasta finalmente separarse.

Apoyo, expresión y comunicación

La comunicación entre los integrantes de la pareja será vital para encontrar fortalezas en estos momentos de debilidades. Seguramente, el enterarse que alguien muy cercano será padre podría llevar a nuevas peleas y discusiones. Y por eso deben apoyarse mutuamente durante este proceso, que tendrá altibajos hasta que ambos hallen nuevas motivaciones para seguir juntos.