Los datos son abrumadores, ya que sólo el año pasado se cobró 450.000 vidas y 1,5 millones contrajeron el virus, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, estas cifras, indican que afecta a entre 140.000 y 170.000 personas en España y provoca anualmente la muerte de unas 400 personas con una edad media inferior a los 54 años. La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha asegurado «estamos cerca del final de pandemia de VIH y por supuesto que vamos a acabar con ella».

El VIH ataca el sistema inmunitario y debilita las defensas contra muchas infecciones y determinados tipos de cáncer que las personas con un sistema inmunitario más fuerte pueden combatir más fácilmente. A esto se le puede hacer frente con terapia antirretrovírica o TAR.

En estos momentos los antirretrovirales hacen que se reduzca el riesgo de transmisión en un 100%, cuando una persona tiene una carga viral indetectable no le puede transmitir el VIH a ninguna persona, siendo un elemento vital, no solo para combatir la enfermedad sino el estigma asociado a ella.

Para María Neira ha asegurado que en salud pública «nunca se es suficientemente optimista» y no hay que poner límites a la «ambición»: «Por supuesto que tenemos que llegar al fin de la pandemia y por supuesto que lo vamos a conseguir».

Neira ha apostado por realizar un «esfuerzo colectivo» para desarrollar nuevos diagnósticos y tratamientos y por seguir manteniendo la financiación para que las «desigualdades» no impidan acabar con el VIH.

Tras recalcar las «coincidencias» que existen en la gestión del VIH y del covid, ha dicho que el «gran reto» en estos momentos es prevenir las nuevas pandemias, que requerirán de «mucha más creatividad».

A pesar de cuatro décadas de investigación, aún no existe una vacuna contra el VIH. Los esfuerzos más recientes para desarrollarla incluyen un ensayo clínico de tres vacunas experimentales basadas en la tecnología del ARN mensajero (ARNm) sintético, usada ya en algunas vacunas contra la covid-19. Uno de los aspectos repetidos por los investigadores en que no se debe olvidar es que hay gente viviendo con VIH por lo que, no sólo es importante la vacuna, sino la cura, «aún tenemos mucho trabajo por delante».

Cancelación de la vacuna de Janssen

Una de las esperanzas para acabar con esta pandemia era la vacuna contra el VIH que estaba siendo estudiada por la farmacéutica Janssen, que es parte de la multinacional Johnson y Johnson, junto con el gobierno de Estados Unidos. Fue cancelada en la fase tres de los ensayos clínicos durante el mes de enero de este año.