La higiene bucodental es clave no sólo para mantener una buena estética sino también para evitar diversos problemas de salud. Muchas personas lo ignoran, pero conservar la salud de la boca y los dientes en buen estado depende de la condición física en general. Entonces, ésta es una buena oportunidad para repasar lo que no debes hacer a la hora de lavarte los dientes para evitar que se estropeen.

Si bien la mayoría de nosotros sabemos que debemos lavarnos los dientes varias veces al día para mantenerlos sanos, lamentablemente solemos desconocer ciertas tareas complementarias e importantes para evitar caries y otras afecciones.

Cómo lavarte los dientes para evitar que se estropeen

Mojar el cepillo antes de lavarse los dientes

Ésta es una duda muy habitual. Es frecuente que los odontólogos reciban consultas en relación a la conveniencia de mojar el cepillo. Lo ideal es introducirlo en seco, porque de esa forma evitamos que, al entrar en contacto la pasta con el agua, acabe diluyéndose. Ahora bien, una vez que se finaliza con el proceso de cepillado sí debemos enjuagar el cepillo con abundante agua para quitar absolutamente todos los restos de pasta. Eso permitirá que el cepillo dure más tiempo y resista mejor a la utilización diaria.

Cantidad de pasta necesaria

Ya que hablamos de ella, debes usar menos pasta de la que usas. La mayoría cree que debe llenar la superficie del cepillo con pasta cuando, en realidad, es suficiente con cubrir un tercio de las cerdas. Si le pones mucha, reduce la cantidad de inmediato.

No olvides la lengua

Por último, otro error recurrente es el cepillar las piezas dentales sin detenerse un momento en la lengua y en las encías. Básicamente, procura lavar cada rincón de tu cavidad bucodental porque los restos de comida pueden estar en cualquier parte. Recuerda que las afecciones de la boca y los dientes se dan casi siempre por alimentos que quedan alojados por un mal cepillado.

Menos de un minuto de cepillado

Hay que lavarse los dientes de manera exhaustiva, y esto quiere decir que no solamente nos los lavaremos tras cada comida, si no que también lo haremos detenidamente. Es decir, de 1 a 2 minutos aproximadamente. No basta con menos de un minuto.

En verano, nos saltamos la higiene bucal

Otro error. Hay que lavarse bien la boca durante todo el año. Independientemente de la época en la que estemos.