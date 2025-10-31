Fact checked

Abrocharse el cinturón es un acto automático para la mayoría de las personas. Sin embargo, para miles de pacientes oncológicas —especialmente tras una mastectomía, una reconstrucción o durante tratamientos que alteran la sensibilidad de la piel— puede convertirse en una fuente de dolor, ansiedad e incluso miedo.

Pilar Ros, paciente de cáncer de mama metastásico y miembro de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), explica a OKSALUD que muchas mujeres sienten una fuerte presión o hipersensibilidad en la zona del tórax y el hombro intervenido, lo que convierte cada trayecto en un recordatorio físico y emocional de la enfermedad.

Estas molestias pueden intensificarse por neuropatías derivadas de la quimioterapia o la radioterapia, cuyos efectos secundarios pueden persistir durante años. Pero Ros insiste en que no se trata sólo de un problema físico: «Hay gestos que recuerdan que ya no eres la misma. Y duele no solo el cuerpo, sino lo que representa».

Hay pacientes que, ante el miedo al dolor, llegan a colocar mal el cinturón o incluso a evitar utilizarlo, comprometiendo su seguridad. En los grupos de apoyo de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), muchas mujeres comparten que han reducido desplazamientos o dependen de terceros por no poder conducir con comodidad.

Diseñado desde la realidad del paciente

En este contexto surge Ford SupportBelt™, un accesorio de espuma suave y forma cóncava que se adapta al cinturón de seguridad para aliviar la presión directa sobre la zona torácica. Para la AECMM, el valor de esta innovación no es sólo técnico, sino humano.

Desde su experiencia, una solución como esta podría mejorar significativamente la adherencia al cinturón de seguridad, no sólo porque reduce el dolor, sino porque devuelve control, seguridad y autonomía diaria. «Cuando el miedo al dolor desaparece, recuperas libertad», señala.

Más allá del confort, Ros subraya el impacto emocional que puede tener algo aparentemente tan simple. Recuperar la posibilidad de conducir sin dolor puede marcar un antes y un después, especialmente en pacientes con enfermedad avanzada. «No pedimos privilegios. Sólo poder hacer lo mismo que los demás… sin dolor», comparte. Para la AECMM, proyectos como SupportBelt™ demuestran que escuchar la voz del paciente transforma de verdad la vida cotidiana: no solo protegen, también dignifican.