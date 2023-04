Fact checked

Las autoridades sanitarias han alertado repetidamente en los dos últimos dos años del descenso en el uso del preservativo en España. Situación que está incidiendo de manera especial en la prevalencia de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) que se tenían bajo control como la gonorrea o la sífilis. Ante esta situación, la pregunta sería ¿qué anticonceptivos utilizan en mayor medida nuestros jóvenes? La respuesta es compleja ante el amplio abanico de posibilidades. En primer lugar, a pesar de que ha bajado el uso, la opción número uno sigue siendo el preservativo, seguido de las píldoras, implantes, anillo vaginal, parches, ampollas inyectables o dispositivos intrauterinos.

Los hábitos como las modas en nada se parecen a lo que se ha hecho hasta ahora en las últimas décadas. Sin embargo, debido a los nuevos beneficios de los anticonceptivos reversibles como el dispositivo intrauterino (DIU) o los implantes hormonales, la idea de evitar embarazos no deseados hace que estos métodos se estén extendiendo, sobre todo entre los jóvenes. Por otra parte, el uso del preservativo entre las homosexuales ha descendido significativamente, llevándolo hasta extremos realmente peligrosos para la salud sin temor a enfermedades como el VIH, debido en gran medida a la disponibilidad de tratamientos.

Los últimos estudios muestran que en 2019 había 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años) en el mundo, y un 79% tenía sus necesidades de anticoncepción satisfechas. Sin embargo, de acuerdo con el trabajo, ese año 162,9 millones de mujeres no tuvieron acceso a los anticonceptivos que necesitaban. Casi el 60% de esas mujeres residían en el África subsahariana y el sur de Asia. Los valores más altos de «demanda insatisfecha», es decir, la proporción de mujeres en edad reproductiva que no utilizaban ningún método anticonceptivo (o cuya pareja no lo hacía) pero sí lo necesitaban, se dieron entre las mujeres de 15 a 24 años