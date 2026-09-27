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La enuresis, o incontinencia urinaria es más frecuente en el varón y tiene una prevalencia del 5-10% a los 7 años con una tasa de curación espontánea anual del 15%. No obstante, un 7% de estos niños mantendrá los escapes nocturnos hasta la edad adulta.

«Cuando hablamos de incontinencia urinaria en la infancia hay que tener claro que es un proceso fisiológico y, por lo tanto, no patológico desde el nacimiento hasta los 5 años. Durante esos años la micción es un proceso reflejo e involuntario. Por encima de esa edad, se considera que el tracto urinario inferior ha madurado, mediante un proceso neurológico y funcional, y la micción pasa a ser voluntaria y socialmente controlada», explica la doctora Beatriz Díaz-Casanova, especialista en urología del Hospital Universitario Vithas Las Palmas.

El control de esfínteres suele ser gradual, produciéndose el control urinario diurno entre los 2-4 años y el nocturno entre los 5-7 años. «Por ello, los padres deben consultar cuando no ha habido control en algunas de estas etapas entre los 5 y los 7 años. No obstante, dado que es un trastorno estresante, que supone una carga psicológica importante para el niño y origina una autoestima baja, puesto que supone rechazo a fiestas de pijama, campamentos, y eventos de socialización en general, aconsejamos tratamiento desde los 6 años en adelante», destaca la doctora Díaz-Casanova.

Tres tipos de incontinencia urinaria

Incontinencia urinaria diurna: la mayoría de los casos se produce por contracciones involuntarias del detrusor, que es el músculo de la vejiga. Eso hace que tengan síntomas de urgencia miccional, con lo que no logran llegar a tiempo al baño y aumento de frecuencia miccional, lo que conlleva visitas frecuentes al baño con volúmenes miccionales pequeños.

Incontinencia urinaria nocturna: también llamada enuresis. Se define como la incontinencia urinaria durante la noche. Sin ningún otro síntoma. Se debe a un desequilibrio entre la producción nocturna de orina, la capacidad de la vejiga por la noche y los mecanismos del despertar.

Síndrome enurético: hablamos de este síndrome cuando se combinan síntomas diurnos y nocturnos.

El tratamiento debe individualizarse según el tipo de trastorno que presente el niño, comenzando siempre con medidas conservadoras. Desde la adquisición de hábitos miccionales saludables, corrección del estreñimiento, ingesta adecuada de líquidos, hasta medicación para controlar las contracciones involuntarias del detrusor y disminuir la producción de orina por las noches, concluye la especialista en urología del Hospital Universitario Vithas Las Palmas.