El Hospital Ribera Covadonga, nuevo mecenas de la Sociedad Filarmónica de Gijón

El Hospital Ribera Covadonga, centro de referencia en atención sanitaria del grupo Ribera en Asturias, y la Sociedad Filarmónica de Gijón han firmado recientemente un acuerdo de mecenazgo que refuerza los vínculos entre cultura y salud en la ciudad. La colaboración —que une a dos instituciones centenarias profundamente arraigadas en Gijón— impulsará la programación musical y el desarrollo de iniciativas que aproximen la música a la ciudadanía como herramienta de bienestar, prevención y acompañamiento emocional.

Vanesa Álvarez, gerente del Hospital Ribera Covadonga, ha señalado que “la cultura y la salud, al igual que el deporte, son instrumentos para mejorar el bienestar en nuestra sociedad. La música reduce el estrés, acompaña los procesos de recuperación y crea comunidad. Con este mecenazgo, reforzamos nuestro compromiso con Gijón y con una entidad referente que, como nosotros, lleva más de un siglo cuidando de las personas”.

Por su parte, Antonio Hedrera, presidente de la Sociedad Filarmónica de Gijón, ha afirmado que “para la Filarmónica es una gran noticia incorporar al Hospital Ribera Covadonga como mecenas. Compartimos la convicción de que la música mejora la vida de las personas. Este apoyo contribuirá a consolidar nuestra programación y a desarrollar acciones de proximidad que acerquen la música a más públicos en Gijón.”

El acuerdo prevé acciones conjuntas de divulgación cultural, apoyo a la programación de la Filarmónica y actividades orientadas a promover la relación entre música y la salud. Todo ello con el objetivo de amplificar el impacto positivo de la cultura en la vida cotidiana de las personas.

Compromiso con la cultura y el deporte en Asturias

Con esta colaboración, Hospital Ribera Covadonga da un paso más en su estrategia de responsabilidad social y promoción de hábitos de vida saludables, al tiempo que reafirma su vocación de servicio a la comunidad gijonesa. La Sociedad Filarmónica de Gijón, por su parte, afianza la sostenibilidad de su proyecto artístico, y fortalece su papel como agente cultural clave en la ciudad.

Esta acción se enmarca en el programa «Ritmos de Vida» del grupo Ribera que desde su lanzamiento en 2023 aglutina diversas acciones orientadas a mejorar el bienestar de los pacientes uniendo los conceptos de música y salud. El Hospital Ribera Covadonga es mecenas de la Ópera de Oviedo, proveedor médico oficial del Real Sporting de Gijón, colabora activamente con la Federación de Rugby del Principado de Asturias y presta servicio médico especializado en las instalaciones del Real Grupo de Cultura Covadonga, reforzando así su vínculo con el deporte de base y de alto nivel en la región.