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El Hospital Niño Jesús de Madrid y la Fundación Unoentrecienmil han presentado este lunes la primera Unidad de Investigación Integral de Leucemia Infantil (UNILEU) de España, un proyecto pionero que busca profundizar en el conocimiento de este cáncer pediátrico y contribuir a personalizar y mejorar los tratamientos.

La leucemia infantil es el cáncer más frecuente en niños, con unos 380 diagnósticos anuales en España entre menores de 20 años, aunque actualmente cerca del 87% de los pacientes supera la enfermedad.

La nueva unidad abordará la investigación de forma integral, desde los factores previos a su aparición hasta el diagnóstico, tratamiento, supervivencia y posibles secuelas, y está previsto que comience a funcionar en el primer trimestre de 2027, con el objetivo de acercar la investigación básica a la práctica clínica y generar conocimiento accesible para investigadores y profesionales sanitarios de España y otros países.

Actualmente, la información que se genera sobre un mismo paciente está separada. Cada una de estas líneas de trabajo da sus frutos y genera conocimiento, pero ese conocimiento está, en cierta medida, fragmentado. A partir de ahora, con esta unidad de investigación integral, vamos a poder integrar para cada paciente tanto la información clínica como la experimental. Es como si tuviéramos una única carpeta, pero con muchísima más información», ha explicado durante la presentación el jefe de Terapias Avanzadas del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Manuel Ramírez.

La Fundación Unoentrecienmil destinará una inversión de 2 millones de euros durante los próximos cinco años a esta iniciativa. «Muchos de los pacientes recaen, se quedan en el camino o sufren secuelas de por vida. Queremos que se curen bien y, para ello, es fundamental impulsar la investigación. El conocimiento, cuando no se comparte, se queda pequeño. Por eso, nuestra apuesta pasa por unir a dos instituciones con una larga trayectoria y experiencia», ha señalado la directora de la Fundación Unoentrecienmil, Elena Huarte-Mendicoa, quien ha añadido que el objetivo es dar estabilidad y continuidad a la investigación.

Además, en la unidad se impulsarán otros proyectos de investigación, como Cunina, centrado en la prevención de la leucemia infantil, y ReALLNet, destinado a crear una red nacional para el tratamiento de las recaídas. Asimismo, se centralizarán el 50% de las pruebas necesarias para la aplicación del protocolo europeo ATogether de hospitales de toda España para el tratamiento de los niños con leucemia. En el futuro, se espera que se vayan uniendo nuevos proyectos.

«Esta iniciativa cambia por completo el paradigma de la investigación de esta patología, desde antes de que aparezca, en la fase de su diagnóstico, tratamiento y hasta que se supera, lo que supone un antes y un después en la lucha contra la enfermedad», ha destacado la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, quien ha cerrado el acto.

«Estudié lo que ha salvado la vida a mi hermana»

En la presentación del proyecto han participado Isabel Pérez, superviviente de leucemia y actualmente médica en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, y su hermana Victoria, investigadora en Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid.

Isabel Pérez fue tratada de leucemia infantil en el Hospital Niño Jesús, donde consiguió superar la enfermedad. «Esta unidad une la parte clínica con la investigación, lo que permitirá aumentar la supervivencia, disminuir los efectos secundarios y mejorar la detección precoz. Es igual de importante curar a un paciente que curarlo bien y con calidad de vida», ha indicado.

Por su parte, su hermana Victoria ha explicado que decidió dedicarse a la investigación porque considera que fue la que salvó la vida de Isabel. En este sentido, ha subrayado que actualmente se generan muchos datos de los pacientes que se quedan dispersos y que no siempre tienen una aplicación directa en la práctica clínica. «Centros como este son muy importantes para conseguir que todo lo que se invierte en investigación tenga un beneficio y un resultado claro para los pacientes», ha concluido.