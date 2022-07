Expertos mundiales abordan en Valencia las últimas novedades en ginecoestética

Los cambios hormonales, los partos, el sobrepeso, algunas enfermedades o simplemente el paso del tiempo repercuten en la zona más íntima de la mujer. De hecho, más de la mitad de ellas reconoce que sufre un deterioro de su calidad de vida a partir de la menopausia. Así, según la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, el 45% de mujeres en esa etapa de su vida padece atrofia vaginal y el 60% asegura que la sequedad e irritación en su zona íntima ha afectado a su placer sexual. Aunque estas son situaciones que han afectado a las mujeres desde siempre, es ahora cuando han dejado de ser un tabú y son cada vez más las que se ponen en manos expertas, solicitando soluciones médico-estéticas para mejorar su calidad de vida.

En este contexto, la Ginecoestética, especializada en el tratamiento de patologías y alteraciones funcionales o estéticas de esta zona íntima femenina, está experimentando un importante auge y evolución en las técnicas y soluciones para estos problemas que en ocasiones pueden afectar a la vida en pareja, la seguridad, la autoestima y la calidad de vida.

Profesionales formados en los últimos avances

Para dar una respuesta correcta a esta demanda es necesario contar con profesionales, ginecólogos y dermatólogos, convenientemente formados en esta materia. Por ese motivo, Laboratorios SESDERMA, a través de Sesderma Academy, ha organizado el curso 2Ginecoestética Regenerativa». Una pionera actividad formativa que por primera vez ha reunido en España, y en concreto en Valencia, a algunos de los más destacados expertos internacionales en la materia durante los días 9, 10 y 11 de julio.

Junto con el Dr. Gabriel Serrano, fundador de los Laboratorios SESDERMA y las marcas Sesderma y Mediderma, e impulsor de esta iniciativa, han formado parte del cuadro académico de este curso el Dr. Rashad G. Haddad, presidente de la World Academy of Regenerative and Aesthetic Gynecology (WARAG), el Dr. Gustavo Leibaschoff, presidente de la Sociedad Internacional de Ginecoestética (WSCG), codirector del Curso de Especialización en Ginecoestética Regenerativa y Funcional y Cirugía Estética de la Mujer de la Universidad de Barcelona, el Dr. Mucio Porto, cirujano plástico y de la Academia Americana de Medicina Estética o el Dr. Mario Trelles, presidente de la Sociedad Europea de Cirugía Estética Láser (ESLAS) y de la Sociedad Española de Láser (SELMQ).

Así, durante tres más de 20 dermatólogos, ginecólogos, médicos estéticos y cirujanos plásticos de toda España se han dado cita en las instalaciones de Sesderma Academy para seguir esta formación. Los asistentes han elegido entre centrarse en la teoría, para ampliar conocimientos o acercarse a este campo con una gran proyección de futuro, o hacer una aproximación teórico-práctica en la que se incluye una masterclass en la Clínica del Dr. Serrano.

Las técnicas más innovadoras

A lo largo de estas tres jornadas, los participantes han conocido las técnicas más innovadoras en esta materia, desde cómo realizar el abordaje y diagnóstico de cada patología, hasta el uso de los distintos dispositivos disponibles para su tratamiento. Así, entre los procedimientos que se han abordado durante este curso destacan: el uso del láser (ablativo y no ablativo), la radiofrecuencia vulvo-vaginal, la carboxiterapia, los peelings químicos, los rellenos con ácido hialurónico y la micropunción. También se ha hablado de los distintos procedimientos quirúrgicos, sus aplicaciones y alternativas, así como de las nuevas tendencias en el campo de la cirugía plástica Ginecoestética. Este es el caso de las labioplastias, el lipomodelado del monte de venus, el lipofilling de labios mayores o la reconstrucción de himen.

Como culminación de la parte práctica de este curso, el Dr. Gabriel Serrano y el resto de ponentes han llevado a cabo una demostración directa de las nuevas técnicas que han conocido.

En palabras del Dr. Gabriel Serrano «ha sido un encuentro tremendamente enriquecedor. Durante tres intensas jornadas expertos internacionales han compartido su conocimiento sobre las últimas técnicas y avances médicos para dar solución a problemas de la zona íntima de la mujer. Unos tratamientos cada vez más demandados por nuestras pacientes, que quieren recuperar la total funcionalidad de esa parte de su cuerpo y, por lo tanto, de su calidad de vida».

Por otra parte, ponentes como el Dr. Rashad G Haddad, Presidente de la World Academy of Regenerative and Aesthetic Gynecology (WARAG) de Emiratos Árabes Unidos, han presentado técnicas estéticas aplicadas a la ginecología como el PRP, el uso de dispositivos basados en energía (EBD) o la administración de ácido hialurónico. Según el propio Dr. Rashad «cualquiera que sea la preocupación de las mujeres, actualmente podemos ofrecer los últimos y más avanzados procedimientos para abordar sus necesidades, incluyendo los procedimientos más avanzados de rejuvenecimiento vaginal no quirúrgico y con láser».

En lo relativo a nuevas terapias naturales, ha destacado la ponencia del Dr. Juan Fernando Bojanini, ginecólogo colombiano especializado en estética genital, sobre pellets de testosterona. Según el Dr. Bojanini «al igual que en los hombres, la producción de andrógenos en las mujeres premenopáusicas disminuye con la edad, lo que repercute en un mayor cansancio, disminución de la sensación de bienestar y libido, así como el desarrollo de aterosclerosis. La terapia con pellets de testosterona ha demostrado ser un tratamiento seguro y eficaz en esta etapa de la vida de las mujeres».