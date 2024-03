Estos son los embutidos recomendados por los médicos

Fact checked

A pesar de que la carne animal es una de las principales fuentes de proteínas de alto valor biológico, al contener aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo, en los últimos años se la ha asociado con el desarrollo de diversos tipos de enfermedades. Especialmente, claro, las variedades de carne procesadas, que son las que más deberías evitar a fin de cuidar tu salud. Igualmente, debes conocer los embutidos recomendados por los médicos.

¿Pero todas las carnes procesadas son «malas»? Algunas no. Hay varios embutidos que puedes comer con regularidad, siempre que lo hagas en cantidades moderadas y como parte de una alimentación saludable y equilibrada.

¿Por qué deberías comer carne animal?

La carne, ya sea de vacuno, cerdo o ave de corral, no sólo te aporta esas proteínas de alto valor biológico sino también otros nutrientes como vitaminas del Grupo B, hierro, zinc, etc. Se aconseja ingerir una o dos porciones de carnes rojas a la semana, mientras que los doctores suelen ser más flexibles con las carnes de ave de corral y sugieren consumir hasta una ración al día.

En verdad, las carnes magras -con bajo porcentaje de grasa- son indispensables en una dieta que incluya toda clase de alimentos. Pero el problema es que, por costumbre, muchos tienen el hábito de comer carne con grasa una vez al día o más, de promedio.

E investigaciones internacionales, como ésta de la OMS, han relacionado las carnes grasas con patologías como el cáncer.

La OMS clasificó a la carne procesada dentro del Grupo 1 cancerígeno para las personas, y a la carne roja dentro del Grupo 2. Básicamente, esto quiere decir que debemos intentar comer poca carne. La justa y necesaria, según los requerimientos diarios.

Aún así, puede que desees darte un gusto de vez en cuando. No deberías privarte de un embutido si tienes visitas o estás de viaje. En todo caso, deberías preguntarte cuáles son los embutidos que recomiendan los médicos y por qué aprueban esos productos.

Los 5 embutidos recomendados por los médicos

¿Qué entendemos por embutidos? Tal definición comprende la carne procesada curada, salada, ahumada, fermentada, etc. Generalmente, los ingredientes son carnes de cerdo o de vacuno. Y, a veces, se les añaden subproductos de origen cárnico.

No todos los embutidos disponibles en el mercado cuentan con el beneplácito de los doctores. La mayoría, de hecho, difícilmente serían comercializados si la decisión fuera de expertos en nutrición.

Ellos conocen muy bien las consecuencias del abuso de estos alimentos. Y ahora que sabes por qué no deberías comerlos todos los días, veamos cuáles son tus opciones.

El jamón, mejor ibérico o serrano

El jamón cocido se elabora con la pata trasera del cerdo, a diferencia de la paleta que se elabora con la pata delantera del animal. Estas piezas se preparan a través de un proceso de salmuera, y posteriormente se les proporciona su forma definitiva.

Pasan asimismo por tratamientos térmicos que afectan la composición original de esta carne. Por lo tanto, es mejor descartarlos.

La alternativa es comprar jamón ibérico o jamón serrano, que si bien son más caros son mucho más saludables.

Pavo

Además de los jamones ibérico y serrano, el pavo se ha posicionado como uno de los embutidos más populares en España. Probablemente son mejores porque su carne es más ligera y casi no posee sales y grasas.

Al comprarlo, revisa que sea pechuga de pavo y no algún alimento derivado de éste con almidón o glucosa extra.

Si ves que el envase dice «fiambre de pavo» o cosas por el estilo, mejor busca otros embutidos distintos.

Pechuga de pollo

El pollo es un alimento imprescindible en una dieta saludable y equilibrada, y su pechuga en particular es la pieza que deberías incorporar a tu dieta si aún no lo has hecho. Al igual que la de pavo, la pechuga de pollo es baja en grasas y casi no tiene sal. Afortunadamente, eso no significa que pierda su aporte de proteínas de alto valor. Súmala a tus ensaladas y otras comidas.

¿Qué pasa con el chorizo?

Ésta es una carne procesada típica de España, que seguramente disfrutes. No es un embutido recomendado, como los otros, pero los médicos consienten que comas chorizo una o dos veces al mes. ¿Lo bueno? Es rico en hierro y zinc y, como muchos embutidos que hemos citado, es fuente de proteínas. ¿Lo no tan bueno? Esos 30 gramos de grasa cada 100 de alimento.

Si consideramos que 12,94 gramos de esos 30 gramos son grasas saturadas, y sus 960 gramos de sodio cada 100 gramos, entonces conviene que pagues un poco más por un chorizo extra. Éstos son sometidos a menos procesos que los que no llevan dicha denominación. Su sabor es más auténtico, y su porcentaje de grasa es menor. Si puedes resistir la tentación, evita el chorizo.

Por supuesto, ante cualquier duda acerca de tu dieta, lo ideal es que consultes a un nutricionista o a un doctor. No te autoevalúes.