Estos son los ejercicios fáciles para las piernas

Fact checked

Si bien todos somos conscientes de la necesidad de entrenar también el tren inferior, muchas veces no encontramos actividades suficientemente interesantes para esa parte del cuerpo. Aquí van varios ejercicios fáciles para las piernas, que son ideales tanto si estás intentando mejorar tu condición física como si quieres fortalecer los buenos resultados que el gimnasio está dando a tu tren superior.

Las piernas son sumamente importantes para la salud, ya que soportan el peso del cuerpo durante el día y al practicar deportes. Deberías trabajar en su musculatura la misma cantidad de tiempo, o incluso más, que en la de tu pecho, tus brazos y tus hombros.

Los ejercicios fáciles para las piernas

Sentadillas con barra

Ésta es una completa variante de la actividad típica de casi cualquier rutina, las sentadillas. Al incluir una barra, este entrenamiento puede ser más simple y además más efectivo. Y no necesitarás de tantas mancuernas sino sólo de una barra con diversos discos.

Sólo tienes que pararte con la espalda recta y el core firme, y evitar meter las rodillas hacia adentro. Baja tan lento como sea posible, resiste un par de segundos en la posición de máximo esfuerzo, y sube de una forma explosiva para completar el movimiento.

Asimismo, te recomendamos que vigiles que tu zona lumbar no absorba el peso para, de ese modo, evitar lesiones graves.

Peso muerto rumano

Si dispones de unas mancuernas, flexiona ligeramente tus rodillas y coloca la columna en una postura natural anatómicamente. Procura que se mantenga así a lo largo del desplazamiento, obligando a que los femorales y los isquiotibiales hagan el sacrificio.

Step-ups

Una opción sencilla en la que trabajas gracias a un escalón o plataforma, subiendo y bajando constantemente con una y otra pierna. A mayor velocidad, puedes hacer de éste un ejercicio aeróbico perfecto para quemar calorías; y asimismo para ganar musculatura.

Sentadillas a una pierna

Si alguna vez has hecho CrossFit, su nombre no te sonará extraño. Es algo así como una sentadilla pero a una sola pierna. Probablemente sea más aconsejable para quienes dominan las técnicas anteriores, pero no tanto para los principiantes.

En caso de que te animes, cuida tus rodillas al bajar. El proceso consiste en sostener el peso corporal encima de una sola pierna. Puede que al comienzo tengas algunas dificultades para no perder el equilibrio. No dudes en ayudarte con una pared o una silla.