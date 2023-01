Esmalte debilitado, caries o desgaste, estos son los problemas bucodentales en mayores

Fact checked

Cuando acaba el periodo navideño, la salud dental se resiente. Es posible que el azúcar, las bebidas y ciertos alimentos hayan provocado afecciones en la boca. Entre otros, el esmalte debilitado o la caries, que se perfilan entre los problemas bucodentales en mayores.

A medida que nos hacemos mayores, el esmalte se debilita y surgen los problemas dentales. Hay patologías que pueden ir a más y por esto conviene saber cuáles son para ponerle frente.

Los problemas bucodentales en mayores

Según el Estudio Sanitas de Salud Bucodental, más de la mitad de los españoles de 65 a 75 años no se cepillan los dientes tres veces al día, mientras que el 41% no utiliza nunca hilo dental y casi el 20% no se enjuaga la boca diariamente.

Esto hace que a medida que pasen los años, los dientes estarán peores. Los mayores deben cuidar y extremas las precauciones porque descuidar la higiene bucodental a esa edad puede originar molestias en los dientes, las encías o los tejidos blandos como los labios o la lengua, además de problemas a la hora de comer.

La sequedad de boca es otro problema que se perfila en estas edades que puede provocar problemas a la hora de masticar o tragar.

En este sentido, una salud bucodental deficiente puede afectar la autoestima del mayor por la aparición de problemas como el mal aliento o la falta de piezas dentales.

Además, los profesionales nos recuerdan que las afecciones relacionadas con la salud bucal también inciden en la salud general, pudiendo influir en la aparición de patologías cardiovasculares.

Prevención y tratamiento

Es importante destacar que la población mayor debe mantener una correcta salud bucodental basada en la prevención y el tratamiento con el objetivo de eludir futuras complicaciones.

Esto pasa también por cepillare los dientes, usar hilo dental, enjuagarse con colutorios que no contengan alcohol, utilizar un producto que incite la producción de saliva y, sobre todo, realizar de manera periódica revisiones con odontólogos.

Cuándo llamar al médico

Medline Plus nombra que debemos ir al médico cuando suceden algunos de los siguientes supuestos.