El ejercicio en fin de semana puede ser suficiente para contrarrestar una semana sedentaria

Fact checked

Si intentas hacer actividad de lunes a viernes pero llegas al fin de semana habiendo entrenado sólo una o dos veces, probablemente te desanimes y pienses que nunca vas a lograr la condición física que quieres conseguir. Sin embargo, la ciencia constantemente estudia cómo nos afecta la rutina, y hay una investigación sobre el ejercicio el fin de semana que te parecerá muy interesante.

En pocas palabras, un informe del Hospital General de Massachusetts publicado en la revista científica JAMA explica que podemos dedicar un tiempo del sábado y domingo a realizar ejercicio físico, y eso será suficiente para contrarrestar una semana sedentaria.

Por qué debes hacer ejercicio en fin de semana

Evidentemente, ésta es una buena noticia para todos aquellos que trabajan sin parar durante la semana y no tienen tiempo de entrenar. Aunque no es el sistema de entrenamiento más recomendable, los médicos aconsejan entrenar de esa forma si no tienes otra salida.

Incluso, algunas de sus pruebas afirman que es preferible ejercitarse intensamente dos días a la semana que moderadamente numerosas veces a la semana. Quienes lo hacen de ese modo tienen un menor riesgo de sufrir ictus o cardiopatías graves.

Entonces, ¿cuánto hay que entrenar?

Lo ideal es hacer 150 minutos de actividad física de moderada a intensa a lo largo de la semana. Tras analizar los ensayos de unos 90.000 participantes de UK Biobank con acelerómetros en sus muñecas, los expertos concluyeron que no importa si casi todo ese esfuerzo está limitado a los fines de semana.

Patrick T. Ellinor, uno de los autores líderes de esta investigación, indicó que «nuestros resultados sugieren que las intervenciones para aumentar la actividad física, aunque se concentren en uno o dos días a la semana, pueden mejorar los resultados cardiovasculares», por lo que hay que ejercitarse el fin de semana si durante la semana no se ha podido entrenar.

De confirmarse en el futuro las primeras conclusiones de estos especialistas, podría establecerse que la intensidad debe priorizarse por encima del tiempo de entrenamiento. Ésta es una de las discusiones más comunes que existen entre quienes se ejercitan, independientemente de cuál sea la actividad que lleven a cabo. Y más en estos días de tantos compromisos.

Ya sabes, si tienes una semana laboral difícil, puedes convertirte en un «guerrero de fin de semana» y mejorar tu salud y tu aspecto.

En todo caso, lo mejor es realizar un ejercicio siempre progresivo a lo largo de la semana, incluido el fin de semana.