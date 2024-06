Fact checked

El número de consultas presenciales en la Sanidad Pública se ha visto reducido en muchos centros ambulatorios debido a las consultas telefónicas y las videoconsultas que ha aumentado en los últimos años, tal y como constatan los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En el ámbito de la salud privada, la mayoría de las compañías cuentan con este servicio en casi todas las especialidades médicas.

Las videoconsultas médicas ofrecen una serie de ventajas significativas en comparación con las consultas presenciales, como señala el Dr. Gonzalo Guerra Azcona, director médico del Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas (CMED) en entrevista a OKSALUD. Entre sus ventajas están el que eliminan la necesidad de desplazamiento físico o reducen la concentración de personas en las salas de espera, disminuyendo así el riesgo de contagio de enfermedades.

En cuanto a las video-consultas referidas a la especialidad de enfermedades digestivas, el Dr. Guerra cree que la mayoría de seguimientos e interacciones se pueden hacer a distancia. Gracias a las nuevas tecnologías aplicadas la comunicación médico-paciente es segura, rápida y eficaz.

PREGUNTA.- ¿Cuáles son las ventajas de realizar consultas de seguimiento de digestivo a través de videoconsultas en comparación con las consultas presenciales?

RESPUESTA.- Últimamente está proliferando cada vez más la modalidad de videoconsulta o consulta online porque tienen una gran ventaja que es que evitan el desplazamiento físico de la persona hasta el lugar en donde se donde el médico realiza habitualmente sus consultas. Es especialmente útil en casos de pacientes que viven muy alejados del centro médico, en otras provincias o en otras localidades. También es muy útil en pacientes con dificultad para la movilidad, en personas ancianas, personas con restricciones en su actividad muscular, etcétera. Por otro lado, también evita la concentración de personas en locación en lugares cerrados como son las salas de espera. Creo que la consulta online es una herramienta muy útil cuando el desplazamiento al centro médico se vuelve más dificultoso, especialmente en pacientes con movilidad reducida.

P.- ¿Qué tipo de preparación previa necesitaría para una video-consulta de seguimiento digestivo? ¿Es diferente de una consulta presencial?

R.- La videoconsulta no es muy diferente a una consulta presencial. Es cierto que no interaccionamos físicamente con el paciente y no podemos explorarle, pero la interacción verbal y el diálogo es muy similar. Utilizamos plataformas de streaming con alta capacidad de transmisión de datos y en tiempo real, con lo que la comunicación es igual.

P.- ¿Qué tipos de condiciones o síntomas digestivos son adecuados para ser tratados a través de videoconsultas en lugar de consultas presenciales?

R.- Las videoconsultas son ideales para realizar revisiones o para la presentación de exámenes previamente solicitados. En estos casos, apenas hay diferencia entre hacerlas presenciales u online. En cuanto a las primeras consultas, que normalmente conllevan algún tipo de exploración, quizás sean las menos susceptibles de ser realizadas a distancia.

P.- ¿Qué sucede si durante la videoconsulta se detecta la necesidad de exámenes físicos o pruebas adicionales? ¿Cómo se manejaría esa situación?

R.- Normalmente si durante una videoconsulta se detecta la necesidad de realizar o bien un examen físico al paciente, lo que se hace es aprovechar esa misma consulta para citarle de forma presencial otro día. De igual forma, si lo que se necesita es pautarle alguna prueba adicional, se aprovecha para mandárselas sin que tenga que acudir a la consulta.

P.- ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento de los pacientes después de una videoconsulta? ¿Hay alguna diferencia en comparación con el seguimiento después de una consulta presencial?

R.- En cuanto al seguimiento de los pacientes después de la videoconsulta, se hace igual que en una consulta normal. Se puede citar a la persona a otra videoconsulta para la presentación de resultados o simplemente para interaccionar con el paciente para que nos comente la evolución de sus síntomas, o bien, en otras ocasiones, lo que se hace es citar al paciente de manera presencial para continuar con el seguimiento de manera presencial. Pero no difiere mucho el seguimiento por videoconsulta que por consulta tradicional.

P.- ¿Qué tecnología necesitaría para participar en una videoconsulta de seguimiento? ¿Es difícil de configurar o usar para pacientes no familiarizados con la tecnología?

R.- Cualquier móvil actual puede descargarse la app como cualquier otra de uso común. Desde ordenador basta con tener cámara instalada y acceso a cualquier navegador de internet convencional.

P.- ¿Es difícil de configurar o usar para pacientes no familiarizados con la tecnología?

R.- No. Es sencillo y no difiere del proceso de alta en cualquier otro servicio online. Hay que tener nociones de informática, pero muy básicas. En cualquier caso, disponemos de un equipo humano de soporte para guiar paso a paso a aquellos mayores que no están familiarizados con el mundo digital.

P.- ¿Cómo se asegura la privacidad y confidencialidad de la información durante una videoconsulta? ¿Existen medidas adicionales de seguridad en comparación con una consulta presencial?

R.- El dato médico es considerado como de máxima protección y sensibilidad. Por ello, las medidas de seguridad a aplicar han de ser al menos igual de rigurosas que en la consulta presencial. La confidencialidad se preserva técnicamente con la encriptación segura de las comunicaciones y datos compartidos. En cuanto a la privacidad, por un lado siguiendo los profesionales un estricto protocolo de cómo y dónde realizar la consulta, y por otro, mediante funcionalidades como la conexión/desconexión de la cámara y el micrófono o el chat simultáneo durante la videoconsulta de información sensible. Funcionalidades que persiguen permitir al usuario decidir qué nivel de privacidad desea al tener su consulta.

En este punto es importante resaltar que las aplicaciones más conocidas de mensajería no son seguras ni cumplen con los requisitos de confidencialidad requeridos para este tipo de dato. A los pacientes siempre les explicamos que, aunque ellos nos autoricen a usar esas aplicaciones, son nuestros profesionales los que tienen la obligación de preservar esa confidencialidad.