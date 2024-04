Fact checked

La rápida evolución de la tecnología en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades urológicas hace imprescindible la formación continuada de los profesionales. Los ciclos tecnológicos son tan rápidos qué, cuando aparece una nueva tecnología, apenas da tiempo a completar el ciclo de aprendizaje antes de la aparición de la siguiente. Además, el foco de interés de las sociedades científicas va migrando con esta evolución lo que aumenta las dificultades de acceso a la formación para la mayoría.

Los modelos 3D posibilitan la práctica de diversas técnicas en urología, incluyendo anastomosis vasculares y reimplante ureteral, tanto en los trasplantes como en la denominada cirugía de Banco que consiste en la colocación del riñón en una camilla estéril con hielo con el fin de eliminar restos hemáticos y realizar un examen minucioso del aspecto macroscópico descartando la presencia de lesiones tumorales o anomalías. Un nuevo programa de entrenamiento creado en la Escuela Europea de Laparoscopia Urológica combina presentaciones teóricas con sesiones prácticas en los modelos, proporcionando una formación exhaustiva y efectiva que contribuye a la pericia de los cirujanos y por lo tanto, a la mejora de la seguridad de los pacientes que se someten a este tipo de intervenciones.

OKSALUD entrevista a uno de los pioneros en España de la Laparoscopia, el doctor Ignacio Castillón Vela, actualmente jefe de equipo de Urología y Andrología del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid y director de la Escuela Europea de Laparoscopia Urológica que nos explicó detalladamente en qué consistió este programa y sus posibles aplicaciones.

PREGUNTA.- ¿Porqués es importante la formación en laparoscopia para la experiencia profesional en el campo de la Urología, Andrología y trasplantes de riñón y páncreas?

RESPUESTA.- La formación en cirugía laparoscópica es una parte muy importante para los profesionales y actualmente ocupa gran parte de mi actividad porque la considero fundamental. Me he dedicado a la enseñanza a través de la Escuela Europea de Laparoscopia por un lado y también como profesor invitado en diferentes congresos de sociedades urológicas internacionales y centros de formación.

P.- ¿Cómo ha contribuido su experiencia en cirugía laparoscópica, cirugía robótica, cirugía reconstructiva y urología oncológica a su labor y enseñanza?

R.- La búsqueda personal de una formación excelente en Trasplante, cirugía laparoscópica y robótica y cirugía oncológica me ha llevado a diferentes hospitales nacionales e internacionales y me ha permitido visitar los principales centros de formación práctica Europeos. Esta experiencia ha sido fundamental a la hora de desarrollar los programas de formación que hemos construido a través de la Escuela.

En 2024 he sido invitados a colaborar como profesor en los cursos de cirugía de Urgencias, laparoscopia y robótica del RMK AIMES Surgical Training Center Estambul. También he participado como profesor en congresos de la Asociación Española de Urología y en Centroamérica.Soy Especialista en Trasplantes de Riñón y Páncreas acreditado por la American Society of Transplant Surgeons ASTS tras completar un Fellowship en el National Institute of Transplantacion de los Angeles, California USA. He presentado mi experiencia en diferentes congresos Nacionales e internacionales.

P.- ¿Cómo describiría el modelo 3D de trasplante desarrollado en colaboración con Luis Orantes Aranda de Factoría de Patologías y cuál es su utilidad principal en el entrenamiento quirúrgico?

R.- El modelo de trasplante que hemos desarrollado es un modelo completo, que permite el entrenamiento de todas las técnicas quirúrgicas del trasplante renal y de la cirugía de Banco en la preparación del injerto renal. A la vez es un modelo sencillo. Se compone de elementos fijos, el riñón y la bandeja, y elementos recambiables sobre los que se opera: los vasos renales, la aorta, la vena cava, la vía urinaria y la vejiga. El riñón tiene dos arterias insertables y se puede configurar con vena renal izquierda o derecha. Tiene también un uréter.

P.- ¿Qué tipo de técnicas de trasplante y cirugía se pueden practicar utilizando este modelo 3D?

R.- El modelo permite entrenar todas las cirugías del trasplante renal y la preparación del injerto en Banco. Este programa es actualmente un éxito. Nuevamente hemos desarrollado un formato de formación innovador, de alto valor, que está contribuyendo a un cambio en el estándar de la formación urológica en laparoscopia y robótica.

Hemos desarrollado modelos de impresión 3D para simulación de las diferentes operaciones laparoscópicas como nefrectomía parcial, anastomosis uretero vesical, reimplante ureteral, pieloplastia, trasplante renal, colposacropexia. Además se preactican otras muchas prácticas más como anastomosis vasculares de los vasos renales a venas y arterias iliacas, reimplante uretetal o reconstrucciones arteriales y venosas.

P.- ¿Cómo se estructuró el programa de entrenamiento y qué elementos contribuyeron a su éxito?

R.- En el curso se realizó un repaso exhaustivo de las técnicas quirúrgicas del trasplante y la cirugía de banco. Se combinaron presentaciones teóricas y sesiones prácticas en los modelos. Sin duda, el éxito del Curso fue la posibilidad de practicar en los modelos TODAS las técnicas de trasplante, con la guía de los profesores. Y también la participación de un profesorado con amplia experiencia en Trasplante renal.

Se preparó un modelo para cada dos alumnos que operaban como cirujano y ayudante, reproduciendo la cirugía real, bajo la tutela de un profesor.

La posibilidad de entrenar todas las técnicas posibles de preparación del injerto y trasplante renal aporta un gran valor. Porque no es fácil adquirir esa experiencia a través del modelo tradicional de aprendizaje a través de la práctica clínica.

P.- ¿Cuál fue la valoración final de los alumnos que participaron en el programa de entrenamiento con el modelo 3D de trasplante?

R.- La valoración del modelo y del curso fue excelente. Todas las valoraciones superaron la puntuación de 9 sobre 10. Los profesores del curso: Javier Burgos Revilla, Victoria Gómez Dos Santos, María Isabel Galante Romo, Gema Del Pozo Jiménez, Pedro Carrión López, Emilio Rubio Hidalgo y Soledad Buitrago, contribuyeron al desarrollo y ejecución del programa de entrenamiento de manera fabulosa, lo que contribuyó, claramente, a su éxito.

P.- ¿Qué rol desempeña en la Escuela Europea de Laparoscopia Urológica y qué logros ha alcanzado desde su fundación en 2005?

R.- La Escuela la creé en 2005 y soy su director desde el inicio. Comenzamos con cursos prácticos de laparoscopia en la Facultad de Veterinaria de la UCM. Hemos creado una red de conocimiento internacional, con expertos nacionales e internacionales.

Iniciamos el programa de simulación en abril del 2021. En tres años alcanzamos los 145 cursos con más de 1300 alumnos. Hemos visitado los principales hospitales en todas las provincias españolas. Sólo en 2023 realizamos 58 cursos (52 hospitales + un circuito de 6 ciudades) con 525 alumnos.

La formación por simulación es un nuevo paradigma de la formación que contribuye a facilitar las curvas de aprendizaje de los cirujanos, aumentando la seguridad de los pacientes. El cirujano ya no entrena en el paciente. Entrena en los modelos de simulación y alcanza las primeras operaciones reales con un nivel de entrenamiento mucho mayor, mejorando los resultados y disminuyendo las complicaciones.

Los programas de la escuela se desarrollan a tres niveles:

Cursos de formación on line. Tenemos cursos de formación de las diferentes operaciones laparoscópicas y robóticas. Programa de formación en Cirugía Laparoscópica y Robótica. Programa de simulación avanzada en cirugía laparoscópica ‘ADVANCED SIM’

Este contenido se ofrece en dos formatos: curso visitante que llevamos a los Servicios de Urología de los hospitales y un curso más clásico en una sede, como el curso de trasplante realizado en Toledo.