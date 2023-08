Fact checked

El jefe de la Unidad del Servicio de Patología de Columna de la Fundación Jiménez Díaz, el Dr. Luis Álvarez Galovich, fue nombrado el pasado junio nuevo presidente de la Sociedad Española de Columna Vertebral GEER.

La Sociedad Española de Columna Vertebral GEER es una sociedad científica que agrupa a los médicos y cirujanos especialistas en el estudio, diagnóstico y tratamiento de la patología de la columna vertebral. Su objetivo es avanzar en el conocimiento de las enfermedades de la columna, facilitar el acceso a la información científica, intercambiar experiencias entre profesionales y acercar la información al público en general.

El especialista ha trabajado en centros de referencia tanto en España como en Estados Unidos, llegando a ser reconocido como uno de los mejores médicos de España en el campo de Traumatología y Cirugía Ortopédica, según Forbes.

En esta entrevista, nos habla sobre su trayectoria profesional, sus objetivos como presidente de la GEER, los retos y oportunidades que se presentan en el campo de la cirugía de columna y las características del Instituto Avanzado de Columna IAC, donde trabaja como cirujano.

PREGUNTA.- ¿Qué supone para usted ser el nuevo presidente de la Sociedad Española de Columna Vertebral GEER?

RESPUESTA.- Es un cargo que asumo con tremendo honor, ilusión, humildad y con muchas ganas de trabajar para aportar ese grano de arena y hacer que esta sociedad sea todavía un poquito mejor.

P.- ¿Cómo ha sido su experiencia internacional y cómo ha influido en su trayectoria profesional hasta llegar a este puesto?

R.- Trabajar fuera de España da una visión global respecto al manejo de nuestros pacientes. En España muchas veces tenemos la imagen de que fuera de nuestro país las cosas se hacen mucho mejor, y no es así. Creo que podemos estar orgullosos de ser referentes internacionales en el manejo de determinados problemas, como la deformidad del adulto o el manejo del paciente anciano.

P.- ¿Qué objetivos se plantea para su mandato al frente de la GEER?

R.- La intención de la nueva Junta Directiva es que la Sociedad Española de Columna se convierta en la referencia del conocimiento de los problemas de columna para la población en general. Difundir nuestro conocimiento mediante colaboración con asociaciones de pacientes, fundaciones u organizaciones de determinadas enfermedades (como lesionados medulares, escoliosis, etc). Aumentar el número de guías clínicas y videos que permitan una mejor comprensión de los problemas de columna con una visión estricta y científica del problema.

P.- ¿Qué papel tiene la GEER en el avance científico y la formación de los especialistas en columna vertebral?

R.- La principal función de las sociedades científicas gira en torno a la ciencia y el conocimiento. En concreto, la misión de las sociedades científicas es la de enseñar y aprender ciencia. Actualmente la mayoría de los socios del GEER son Traumatólogos, y queremos crear un programa de formación conjunto, que sea referencia para todos los especialistas implicados en el manejo de estos pacientes, como Neurocirujanos o Rehabilitadores.

Por otra parte, la Sociedad Española de Columna ha demostrado ser una Sociedad con un elevadísimo nivel científico, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra intención es seguir liderando ese conocimiento, potenciando los estudios que supongan un avance en el manejo de estos problemas y la formación de nuestros socios.

P.- ¿Qué retos y oportunidades se presentan en el campo de la cirugía de columna en España y en el mundo?

R.- Muchas veces pensamos que los grandes avances van a venir de las grandes innovaciones tecnológicas. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos que en los problemas de columna, muchas veces los avances vienen de un correcto diagnóstico y de aplicar a cada problema una solución específica. Un 80% de la población tiene un episodio de lumbalgia a lo largo de su vida, y sin embargo, solo un pequeño porcentaje precisa de un tratamiento invasivo. Un diagnóstico correcto y un tratamiento ajustado a cada paciente, entendiendo cuales son las expectativas que tiene el paciente, es más eficaz que cualquier cirugía de última generación.

Uno de los grandes avances que podremos ver en el futuro viene de la aplicación de la Inteligencia Artificial aplicada sobre grandes bases de datos, que nos permita delimitar el éxito de cada procedimiento según diferentes parámetros, y aplicarlos de forma correcta.

P.- ¿Qué diferencia al Instituto Avanzado de Columna IAC del resto de unidades de columna del país?

R.- Los problemas de columnas hay que entenderlos que deben ser tratados desde un ámbito multidisciplinar. Desde su nacimiento el IAC empezó con la idea de crear un espacio donde alguien con un problema de espalda sea tratado de forma global, atendiendo no solo los problemas que se encuentren en una Resonancia, sino al paciente de forma global. Por eso contamos con un magnífico equipo, que incluye no sólo cirujanos traumatólogos y neurocirujanos, sino que también contamos con rehabilitadores, geriatras, unidad del dolor, psicólogos, etc

Por otra parte, al centrar nuestra actividad en un Centro Universitario, mantenemos una gran actividad científica, con múltiples publicaciones internacionales, que nos permiten cuidar a nuestros pacientes basándonos en la evidencia científica de nuestros tratamientos.

P.- ¿Qué patologías de la columna vertebral son las más frecuentes y cómo se pueden prevenir o tratar?

R.- Sin ninguna duda el dolor lumbar inespecífico es la patología más frecuente. Como dije antes, un 80% de la población sufre un episodio de lumbalgia a lo largo de su vida. En la mayoría de los casos, la causa del dolor no está originada por una alteración estructural de la columna, sino por una mala situación funcional global de la espalda. La vida sedentaria, el sobrepeso, la falta de actividad física y debilidad muscular han demostrado ser los factores más importantes en el desarrollo de problemas de espalda. Y su tratamiento, por otra parte, es el más sencillo. Una vida sana, procurando evitar situaciones estáticas, haciendo ejercicio que tonifica la musculatura, tanto de fortalecimiento como de elasticidad, y evitar el sobrepeso, son medidas muy eficaces.

P.- ¿Qué beneficios aportan las técnicas quirúrgicas avanzadas y la navegación intraoperatoria a los pacientes con patologías complejas de la columna?

R.- Sin ninguna duda el avance de la tecnología ha supuesto un avance en las técnicas quirúrgicas. La navegación, la realidad virtual y la robótica se han ido implantando en la cirugía de columna. Su utilización mejora la precisión a la hora de colocar el instrumental que muchas veces es necesario, y realizar cada vez técnicas menos invasivas. Así mismo, nos permite planificar mejor una cirugía.

Estos avances parecen disminuir la tasa de algunas complicaciones, y la utilización de técnicas menos invasivas mejoran la velocidad en la recuperación de los pacientes. Sin embargo, está pendiente demostrar las ventajas clínicas globales. El factor humano sigue siendo crucial, y sigue prevaleciendo un buen diagnóstico e indicación de tratamiento sobre la utilización de la tecnología más avanzada.

P.- ¿Qué consejos daría a las personas que sufren dolor de espalda o problemas de postura?

R.- Los cambios de hábitos son fundamentales. Evitar la vida sedentaria y el sobrepeso. Realizar actividad física que combine actividad aeróbica, fuerza y elasticidad, ha demostrado que previene la aparición de dolencias en la espalda. Cada uno debe realizar la actividad acorde a sus posibilidades y gustos. El mejor ejercicio que hay es el que se hace, y cada uno hace el que ve que le sienta mejor y más le gusta. Cuando una molestia se perpetúa en el tiempo, o se asocia a algún tipo de alteración neurológica, es muy importante acudir a un especialista.

P.- ¿Cómo valora la colaboración con el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Quirónsalud de Ciudad Real?

R.- La verdad es que somos muy afortunados en trabajar en estos dos Centros. La Fundación Jimenez Diaz está considerado como uno de los mejores Centros Hospitalarios de España, y cuenta con unos medios humanos y técnicos excelentes. Actualmente tenemos uno de los mejores quirófanos híbridos de Europa que incluye todos los últimos avances en tecnología.

Asimismo, en Quirónsalud de Ciudad Real contamos con una de las mejores instalaciones hospitalarias de Castilla La Mancha, donde hemos empezado a aplicar esta nueva tecnología, como son las técnicas mínimamente invasivas, es la cirugía endoscopia, o las guías individualizadas asociadas a realidad virtual para la implantación de instrumental. Tengo mucha ilusión en ver cómo se van desarrollando todas estas nuevas tecnologías en este centro.