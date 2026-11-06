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La Comunidad de Madrid ha autorizado una inversión de 766,4 millones de euros para acometer las dos primeras fases de la transformación del Hospital público Universitario La Paz, que se integrará en la futura Ciudad de la Salud. La macroobra, cuyo presupuesto global rondará los 1.000 millones de euros, permitirá renovar las instalaciones del complejo sanitario y duplicar su superficie actual hasta superar los 550.000 metros cuadrados.

Las obras principales comenzarán en el segundo trimestre de 2027 y se prolongarán durante ocho años, distribuidas en dos grandes fases que cambiarán por completo la configuración del hospital. La primera contará con un presupuesto de 430 millones de euros y un plazo de ejecución de 54 meses. Su actuación más destacada será la construcción de una nueva torre de hospitalización para adultos, a la que se sumará un edificio de servicios centrales que concentrará buena parte de las áreas de diagnóstico y tratamiento.

Esta primera intervención permitirá incorporar nuevas instalaciones asistenciales y reorganizar los servicios del hospital antes de acometer la sustitución de algunos de sus edificios actuales. La planificación se ha diseñado para que los trabajos se desarrollen de manera escalonada y coordinada con la actividad sanitaria, de forma que las nuevas infraestructuras puedan entrar en funcionamiento antes de intervenir en las existentes. El objetivo es mantener la atención a los pacientes durante todo el proceso de transformación.

La segunda fase, dotada con 336 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses, supondrá otro de los grandes cambios del complejo. El proyecto contempla la demolición de los edificios General y de Traumatología para levantar una nueva torre materno-infantil y construir nuevas zonas destinadas a consultas externas. Estas actuaciones permitirán renovar espacios fundamentales para la atención hospitalaria y adaptar el centro a las necesidades asistenciales futuras.

Antes del desarrollo de estas dos grandes fases, está previsto completar la denominada fase cero, que incluye la construcción de un punto limpio provisional, el Edificio Industrial, una galería de instalaciones y el edificio de protonterapia. El punto limpio ya está terminado, mientras que en el resto de las actuaciones continúan los trabajos de excavación y preparación del terreno, antes de iniciar las tareas de cimentación.

La futura Ciudad de la Salud ocupará más de 550.000 metros cuadrados, el doble de la superficie que ocupa actualmente La Paz, y reunirá en un mismo complejo la actividad sanitaria, docente e investigadora, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

El nuevo recinto contará con 1.140 camas, 49 quirófanos, algunos de ellos equipados con cirugía robótica, y un Centro Integral de Cáncer Pediátrico. El proyecto contempla también 692 puestos de atención, distribuidos entre hospital de día, unidades de cuidados intensivos y urgencias. La iniciativa aspira a convertir el complejo en uno de los principales polos biosanitarios del país, integrando asistencia, investigación y formación universitaria.

Datos del proyecto

La actividad quirúrgica también experimentará un importante cambio con la incorporación de 49 quirófanos, algunos de ellos equipados con tecnología robótica y sistemas híbridos que permitirán realizar intervenciones de mayor complejidad. El objetivo es modernizar los espacios quirúrgicos y facilitar la incorporación de técnicas cada vez menos invasivas, apoyadas en tecnología avanzada.

Otra de las grandes apuestas será la reorganización de las urgencias. El proyecto contempla concentrar en un mismo edificio las urgencias generales, pediátricas y materno-infantiles, que actualmente se encuentran distribuidas en distintas zonas del complejo. La nueva infraestructura dispondrá de 255 puestos de atención urgente, mientras que el hospital contará también con 243 puestos de hospital de día y 194 destinados a cuidados intensivos.

La atención oncológica tendrá igualmente un protagonismo especial. La Ciudad de la Salud incorporará un Centro Integral de Cáncer Pediátrico y una unidad de protonterapia, una modalidad avanzada de radioterapia que utiliza haces de protones para tratar determinados tumores con una mayor precisión y reducir la exposición de los tejidos sanos que rodean la lesión. Esta tecnología permitirá ampliar las opciones terapéuticas para pacientes que puedan beneficiarse de este tratamiento.

El proyecto también pretende reforzar la conexión entre asistencia sanitaria, investigación y formación universitaria. Para ello, el nuevo complejo integrará un centro de investigación y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), con el objetivo de favorecer la colaboración entre profesionales sanitarios, investigadores y estudiantes. La iniciativa busca consolidar La Paz como uno de los principales polos biosanitarios de España.

La transformación incluirá además espacios concebidos para mejorar la experiencia de pacientes y profesionales, con mayor presencia de luz natural, zonas verdes y entornos más humanizados. Entre las infraestructuras previstas figura también una residencia destinada a familiares de pacientes desplazados o con ingresos prolongados, así como a investigadores y docentes.