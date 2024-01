Dieta del arroz para adelgazar: ¿es factible y fiable?

Fact checked

Si bien es uno de los productos más básicos que los seres humanos hemos consumido a lo largo de la historia, nunca antes había suscitado tanto interés como protagonista de un plan alimenticio. Estamos hablando de la dieta del arroz para adelgazar, la última tendencia en pérdida de peso entre artistas y deportistas. ¿Es factible?

Por supuesto, sabemos de la existencia de dietas que consisten en ingerir grandes cantidades de un ingrediente acompañándolo con unos pocos otros. Curiosamente, hasta ahora el arroz nunca había tenido tanta importancia en la planificación de una dieta.

¿Cómo funciona la dieta del arroz?

Es una de las dietas que las celebridades han puesto de moda en estos años. Promete bajar hasta cuatro kilos a la semana y, aunque debemos ser cuidadosos y evitar los extremos, sí que el arroz puede dar buenos resultados.

Increíblemente, una de sus ventajas es que es posible adelgazar más de medio kilogramo al día sin tener que omitir un apetito descontrolado.

Como se puede pensar por su nombre, este plan alimenticio se cimenta en uno de los productos más comunes de la cocina mundial y sobre todo asiática. Valorado especialmente por sus beneficios, como el ayudar a lucir un vientre más plano y deshinchado, y ayudar en la recuperación de enfermedades, durante décadas hemos visto en el arroz más un acompañamiento que un alimento que pudiera asumir un rol protagónico en la dieta. Pero eso ha cambiado.

Hace tiempo que la Organización Mundial de la Salud -OMS- insiste en que toda dieta equilibrada debería tener en el arroz uno de sus grandes protagonistas. Junto a alimentos como frutas, verduras, legumbres y luego frutos secos y cereales integrales. Si nos ocupamos de consumir regularmente estos productos, probablemente vamos a sentirnos mejor que si ingerimos exageradas porciones de carnes rojas grasas, alimentos ultraprocesados, etc.

Beneficios del arroz

Más allá de ser una fuente natural de energía, el arroz integral es un cereal bajo en grasas y con muy pocas calorías -solamente 110 por cada 100 gramos-. Aporta nutrientes, entre ellos vitaminas del grupo B, y lo más atractivo para quienes tienen problemas al hacer dieta es que es un alimento súper saciante. Difícilmente vayas a sentir hambre si acabas de comer un plato basado en el arroz. Eso impide que caigas en la tentación de los dulces y los refrescos.

Y al ser generoso en fibra, acelera la digestión y el tránsito intestinal favoreciendo la absorción de los nutrientes y la eliminación de los desechos.

¿Cómo adoptar la dieta del arroz?

En este régimen, el organismo poco a poco libera el exceso de sal y agua y elimina las toxinas. Sin embargo, los nutricionistas recomiendan la dieta del arroz más como un plan para retomar la senda de una buena alimentación que como una solución definitiva para su día a día. Si hace meses, incluso años, que comes mal, podría ser una gran alternativa por la cual optar. Si ya comes bien, variado y nutritivo, deberías buscar opciones como entrenar más intenso.

Primera etapa de la dieta del arroz

La primera etapa es la más restrictiva. En ella se debe conseguir desintoxicar el metabolismo. Son tres a siete días en los que sólo se puede comer arroz con algunas frutas o verduras. como complemento. Es monótono pero te acostumbras enseguida. Respecto a las frutas y verduras más aconsejables, se recomiendan las diuréticas como el melón, la pera o la piña. Y es importante que bebas mucha agua.

Segunda etapa de la dieta del arroz

Pasado este período de «purificación», esta segunda etapa es algo más flexible. El arroz integral continúa siendo el protagonista de las recetas pero puedes diversificar los complementos. Las porciones de arroz no deberían superar los 80 gramos, con raciones menores de carnes blancas o pescados.

Asimismo, incorpora legumbres y una gran variedad de verduras de toda clase. En cuanto al arroz, puedes preparar unas tortitas para el desayuno o para la tarde, asegurándote así de incluirlo en todas las comidas del día. En esta etapa, añade las gambas y suma los champiñones como carnes «saludables».

¿Cuáles son las contraindicaciones de este régimen?

A pesar de que es un plan alimenticio que no suele traer complicaciones a quienes lo adoptan, los expertos en nutrición suelen advertir acerca de ciertas contraindicaciones de la dieta del arroz. Sus avisos tienen que ver con la posibilidad de que se genere una falta de otros nutrientes por no acompañar correctamente este cereal integral. Es decir, hay que destacar que no se fundan en su protagonismo sino en lo esencial de recibir todos los nutrientes vitales.

Si te faltan algunos de esos nutrientes, podrías sufrir síntomas como agotamiento físico, mareos o dolores de cabeza por largas horas.

Consulta a un nutricionista, previamente a adoptar la dieta del arroz, para no echar de menos ningún alimento esencial.