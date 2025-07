Fact checked

El doctor Pablo Ortiz, jefe de Servicio de Dermatología del Hospital 12 de Octubre, ha advertido de los peligros para la salud que pueden conllevar los tatuajes durante la época estival, con recomendaciones como evitar la exposición al sol y los realizados con henna negra.

Coincidiendo con el Día Mundial del Tatuaje, el experto ha realizado una serie de consejos sobre lo que lo que hay que hacer para cuidarlos y protegerlos en verano.

Según ha advertido, el mayor problema de la exposición solar en los tatuajes es la temperatura y el riesgo de quemaduras térmicas. «Los tatuajes, como tienen color, ese color absorbe más calor, absorbe más temperatura del sol y se queda acumulada la piel y eso puede provocar quemaduras térmicas, no quemaduras solares, que además pueden producirlas», ha dicho.

En este sentido, ha recalcado que la mejor recomendación es evitar el sol, protegiéndo el tatuaje con ropa o cualquier sistema que impida su llegada y no con crema de protección. «Puede ser un tipo de manga, imaginemos que tenemos aquí un tatuaje, un tipo de manga, un tipo de tela, algo que cubra y que no deje que el sol llegue, porque la crema solar no es una cueva, es simplemente un filtro que deja pasar un porcentaje de sol», ha apuntado.

En la misma línea, aconseja precaución con las cremas solares, que están pensadas para filtrar la radiación ultravioleta y no la infrarroja, la luz visible, que es la que va a calentar de una manera especial ese tatuaje. Puede provocar, ha dicho, «que en algún momento podamos tener quemaduras térmicas, la típica quemadura de enrojecimiento de la piel o incluso ampollas que nos produce la radiación ultravioleta».

Cuidado con los de henna negra

Especial cuidado hay que tener, ha dicho, con los tatuajes de henna negra durante el verano. «Eso es algo que hay que evitar al 100% siempre; fundamentalmente porque la henna negra no es henna, es tinte. Es exactamente la misma molécula que se utiliza en los tintes de pelo. Y ahí tenemos un montón de pacientes que se ponen ese tipo de tatuajes y se sensibilizan, se hacen alérgicos al tinte», ha explicado.

«Son personas que durante todo lo que les queda de vida, en ningún momento van a poder teñirse el pelo. Entonces vemos chicas que a los 10 años se hacen alérgicas a los tintes del pelo y que luego, cuando tengan 30, 40, 50 años, que quieran cubrirse las canas, no van a poder hacerlo porque se hicieron alérgicas por hacerse un tatuaje que fuera muy gracioso cuando tenían 10 años, pero que les va a dar problemas el resto de su vida», ha alertado.