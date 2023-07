Fact checked

En España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes en nuestro Sistema de Sanidad pública, lo que implica ser uno de los países europeos donde en el 40% de los hospitales no cuentan con estos profesionales de la medicina. Ante esta circunstancia y porque no se ha tratado de revertir esta situación, los psiquiatras infantiles han censurado la «gran complejidad» del examen del pasado junio para obtener el título de esta especialidad, diseñado por el Ministerio de Sanidad, «con el propósito único de que no se incremente el número de profesionales existentes».

Pero es que, el problema es que las plazas de PIR (psicólogos internos residentes) que se ofertan son tan escasas que en el año 2022, el Ministerio de Sanidad sólo ofertó 204 plazas. Una situación insostenible teniendo en cuenta que la Sociedad Española de Medicina de Familia (SEMG), señala que el 25% de las consultas de atención primaria son por trastornos mentales.

Pero además, ante el aumento de problemas como ansiedad o depresión en niños y adolescentes, entre otras patologías, la necesidad de contar en los colegios públicos de esta figura, es para los próximos años una posibilidad totalmente imposible.

Los Psiquiatras Unidos por la Psiquiatría del niño y del adolescente (PUPNYA), han explicado que el 60 % de los profesionales que se presentaron al citado examen creen que lo han suspendido, debido a la dificultad de la prueba.

Esta prueba es imprescindible para que los terapeutas que llevan menos de cuatro años ejerciendo la psiquiatría con niños y adolescentes puedan demostrar sus competencias y conseguir el título.

El Real Decreto de 2021 que creo la especialidad de psiquiatría infantojuvenil convalidaba directamente a los que pudieran acreditar más de cuatro años de trabajo en la especialidad; en caso contrario, había que pasar un examen para demostrar las competencias y conseguir el título.

Los psiquiatras lamentan que la imposibilidad de acceder al título vaya a provocar el abandono de la asistencia a menores, así como que vaya a obligar a estos médicos a trabajar en peores puestos.

Además, expresan su preocupación ante la posibilidad de que muchos de los psiquiatras que no han pasado la prueba y atienden a la población infantojuvenil desde hace varios años dejen de hacerlo, lo que crearía una situación asistencial «muy complicada».

Sin psiquiatras hasta 2028

Sobre los futuros médicos residentes, PUPNYA recuerda que la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) ya alertó (en su informe del pasado junio) de la reducción del número de psiquiatras en esta especialidad en los próximos cinco años.

Esto se debe a que no saldrá ningún especialista del programa MIR hasta mayo de 2028 (en 2023 han empezado a formarse 20 y en 2024 serán 30), a lo que hay que sumar las numerosas jubilaciones que se producirán en los próximos meses y el abandono de la profesión de muchos de los que no tengan título.