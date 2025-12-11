Fact checked

La demanda acumulada de mascarillas en las farmacias comunitarias ha crecido un 385% en las últimas dos semanas, según datos del Observatorio de Tendencias de Cofares, que registra un fuerte incremento en la demanda de productos asociados a la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias coincidiendo con la llegada adelantada de la gripe.

De hecho, los datos del Observatorio también muestran un aumento del 150% en la demanda de test de antígenos, incluidos los combinados que permiten diagnosticar el SARS-CoV-2, el virus de la gripe A y el virus de la gripe B. Asimismo, los productos destinados al alivio de síntomas de gripes y resfriados han experimentado un repunte del 47%.

La temporada de gripe ha comenzado con una intensidad superior a la registrada el año pasado y la rápida expansión del virus ha llevado a diversas comunidades autónomas a recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios y espacios cerrados, e incluso a instaurar su obligatoriedad en regiones como Murcia y Cataluña, algo que ya se está reflejando directamente en las farmacias comunitarias.

Este adelanto de la circulación gripal está relacionado con la variante K de la gripe A, que presenta una transmisión más rápida que las cepas predominantes de temporadas anteriores. Y, aunque no provoca cuadros más graves, sí incorpora mutaciones en la hemaglutinina que permiten evadir parcialmente la inmunidad previa, facilitando un aumento precoz y más amplio de contagios.

Tos, garganta y descongestión, también al alza

El repunte gripal y la mayor circulación de virus respiratorios han impulsado igualmente la demanda de otros productos de autocuidado.

En las últimas dos semanas, los artículos indicados para la tos han registrado un crecimiento del 41%, mientras que los destinados al cuidado de la garganta han aumentado un 21% y los descongestivos nasales han experimentado una subida del 10%. Estos datos consolidan la tendencia al alza de los productos orientados al alivio de los síntomas respiratorios, habitual en periodos de elevada incidencia vírica.

El análisis del Observatorio de Tendencias de Cofares revela un patrón dominante que muestra una alta sensibilidad social ante el aumento de casos de gripe y otras infecciones respiratorias, impulsando la compra preventiva de mascarillas y test y la búsqueda temprana de tratamiento en farmacia.

De mantenerse la velocidad de transmisión ligada a la variante K, el Observatorio anticipa que la demanda de productos respiratorios continuará elevada durante las próximas semanas.