David S. Jones es catedrático de Epidemiología y Cultura de la Medicina en la Universidad de Harvard. Admite que las epidemias son causa de temor, pero recuerda que la humanidad lleva eras enfrentándose a ellas y que sabemos cómo hacerlo. En una conversación con OKSALUD reflexiona sobre la que padecemos ahora.

PREGUNTA.- ¿Qué hemos aprendido de las pandemias pasadas, y de la de Covid?

RESPUESTA.- Sabíamos que las respuestas pueden politizarse, pero aún nos sorprende cuánto ha hecho esta en términos de polarizar y dividirnos. En parte, ha sido por la presencia de líderes que han aprovechado la crisis con fines políticos. Ese nivel de obstrucción por parte de los líderes nacionales es nuevo. Quizá un precedente comparable sería Thabo Mbeki y el sida en Sudáfrica. Siendo presidente negaba la relación entre el virus VIH y la enfermedad que asolaba el país.

Sabíamos que puede haber resistencia a las vacunas. A pesar de ello no se ha logrado elaborar campañas educativas eficaces al respecto en muchos países. Lo mismo puede decirse de la preparación. Con el paso de los años y la pérdida del «sentido de urgencia» se van dedicando menos recursos a estar preparados para la próxima pandemia. Quizá algunas formas de preparación sencillamente no son posibles. No es eficiente ni sostenible económicamente contar con instalaciones sanitarias al 50% de su capacidad para que puedan dar respuesta en una epidemia. No hay forma de formar un excedente de personal sanitario que esté disponible ante una situación crítica como esta. Se podría, eso sí, diseñar sistemas que responden mejor, con mejor intercomunicación. Espero que se haga.

A los países con buenos sistemas de salud pública y buenas políticas sociales les ha ido mucho mejor. Esto sugiere que un modo de prepararse para futuras amenazas es asegurarse de que uno cuenta con el mejor sistema posible para cuidar a la población como punto de partida.

P.- ¿Es la distancia física (o social) la medida más vieja de la historia frente a las pandemias y la que más nos cuesta cumplir?

R.- Depende de cómo lo definamos. El abandono de los enfermos es efectivamente muy antiguo. Es fácil si uno es lo suficientemente desalmado. En cuanto a los hospitales para tuberculosos, por ejemplo, los pacientes podían comunicarse con sus familias, aunque fuera por escrito, pero en 2La montaña mágica» de Mann (inspirada por el ingreso de la mujer del escritor en un sanatorio en Suiza en 1912) se percibe un profundo sentimiento de aislamiento social y físico. ¿Nos ha permitido Zoom estar alejados físicamente sin aislarnos socialmente? Inicialmente se pensó que sí. Ahora creo que hay un consenso bastante extendido sobre que, aunque ayudó, no pudo sustituir el contacto social auténtico.

P.- Las vacunas no evitan las medidas de salud pública ¿verdad?

R.- Depende de la vacuna. La de la viruela, después de grandes esfuerzos, sí ha sido un sustituto de las medidas preventivas. Si una comunidad llegara al 100% de vacunados, es probable que se pudieran abandonar casi todas las demás medidas de prevención. En Islandia están próximos a esta situación. Con vacunas parcialmente efectivas, como las de ARNm, y poblaciones solamente vacunadas en parte, desde luego, seguiremos necesitando medidas de protección. En Boston y en Cambridge todavía llevamos mascarillas. No es que la vacuna no sea eficaz, es que hay mucha gente que ha rechazado vacunarse. Aunque contáramos con la vacuna perfecta, aún hay muchos otros patógenos que requieren que cumplamos las normas de salud pública. Ha sido muy interesante ver su impacto en la gripe el año pasado. En China, Nueva Zelanda, Islandia y muchos otros países se logró contener la transmisión antes de que hubiera vacunas. También se logró con la gripe de 1918. Lo más probable es que haya menos Covid cuando todos nos hayamos contagiado o vacunado.

P.- Tendemos a olvidar las desgracias, a riesgo de repetirlas ¿Es algo que se pueda evitar?

R.- Algunos estudios han mostrado que una red social sólida ayuda a superar los traumas sin olvidarlos, que es el resultado deseado. Necesitamos recordar para estar motivados y prepararnos para el futuro.

P.- ¿Hasta qué punto es preocupante la resistencia de algunos patógenos a los antibióticos, que algunos señalan como la próxima pandemia?

R.- Nos enfrentamos a muchas bacterias endémicas que cada vez responden menos a los antibióticos. Hasta ahora hemos tenido suerte, parece inevitable que se nos acabe esa buena suerte y cada vez más personas fallezcan por bacterias que antes podíamos tratar. No obstante, nuestras pandemias recientes han sido provocadas por patógenos nuevos, sobre todo virus (VIH, SARS, ébola, SARS2), y los antivirales son más difíciles de desarrollar. Habrá que ver si también estos desarrollan resistencia a los nuevos tratamientos.