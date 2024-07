Fact checked

Las cremas solares infantiles de Nivea, Ecran y Lidl no cumplen con el factor 50 o 50+ anunciado en su envase, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En concreto, Ecran Denenes Leche protectora infantil pieles sensibles y atópicas FPS 50+ (spray pistola de 270 ml) no cumple con el SPF ni el UVA indicados; Nivea Sun Kids Ultra protege & cuida SPF 50+, (tubo de 150 ml) no cumple con el SPF indicado, y Cien Sun Crema solar infantil SPF 50 (tubo de 100 ml), de Lidl, no cumple con el SPF indicado.

A estos tres productos se les ha realizado un segundo análisis según la norma ISO 24444:2019 SPF in vivo; para el producto Ecran Denenes, también se ha repetido según la norma ISO 24443: 2021 UVA ‘in vitro’. En todos los casos se han confirmado los resultados del primer análisis.

Coincidiendo con la llegada de las vacaciones estivales, la OCU publica su habitual análisis de protectores solares, en esta ocasión de 21 cremas corporales con factor de protección SPF 50 y 50+ a la venta en supermercados, perfumerías, farmacias y parafarmacias.

El análisis se ha realizado en colaboración con otras organizaciones del ICRT (International Consumer Research and Testing) en un laboratorio certificado, experto e independiente mediante el método HDRS (Espectroscopia de Reflectancia Difusa Híbrida), que combina mediciones ‘in vivo’ e ‘in vitro’ y que es reconocido por la industria cosmética.

Los resultados del laboratorio revelan que 3 de las 21 cremas corporales seleccionadas no alcanzan el factor de protección 50 o 50+ anunciado. De hecho, correspondería a un etiquetado SPF 30, que, siendo un factor alto, no es el anunciado.

En opinión de OCU, «la repetida detección de productos no conformes a lo etiquetado, tal y como ya sucedió recientemente con los protectores faciales, pone de manifiesto la necesidad de reforzar el actual marco normativo».

La OCU ha denunciado ante la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) los resultados del estudio y ha solicitado que realice de forma urgente las comprobaciones necesarias.

De momento, la Agencia ya ha señalado que está focalizando sus recursos y esfuerzos en adaptar el marco legal al avance del conocimiento científico y técnico, que permita, entre otras cosas, disponer de un método de medida robusto para la determinación del Factor de Protección Solar (FPS) con menor variabilidad de la que muestra la norma actual, que refuerce la confianza de la ciudadanía y la industria hacia los productos solares y hacia las autoridades en la toma de decisiones.

OCU considera positivo este reconocimiento y pide que dicha iniciativa se acelere lo máximo posible. En paralelo, OCU ya trabaja con otras organizaciones europeas en esta misma dirección.

En cualquier caso, a todos aquellos consumidores que estén pensando en comprar una crema solar de protección 50 o 50+, OCU les recomienda que se informen adecuadamente para que puedan elegir un producto que ofrezca realmente la protección que se indica en el etiquetado