Cómo saber si debes dejar de lado el gluten

Muchas veces, nuestro propio cuerpo nos indica cuando no estamos bien. Antes de que ciertos trastornos alimentarios sean diagnosticados por un profesional de la salud, el propio organismo reacciona negativamente en caso de estar sufriendo problemas. Varios son los ejemplos que podemos citar, y en este caso queremos mencionar ciertas señales para sabre si debes dejar de lado el gluten.

Lo cierto es que cada vez son más las personas que desarrollan intolerancia al gluten en algún momento de su vida. Probablemente esta sea la explicación de por qué tantos están optando por evitar la proteína preventivamente.

¿De qué forma saber si debes dejar de lado el gluten?

El metabolismo tiene diversas maneras de avisarnos o advertirnos de que el gluten no es bueno para nosotros. Recordando que su intolerancia no es lo mismo que la celiaquía, si notas algunas de estas reacciones debes detener inmediatamente el consumo de gluten y consultar al médico. Puede que seas sensible a su familia de proteínas vegetales.

Molestias digestivas

Si padeces de dolores digestivos tras ingerir alimentos ricos en gluten, como gases, diarrea o estreñimiento, deberías discontinuar estos productos. Numerosos estudios hablan de la relación entre el gluten, las flatulencias y otros inconvenientes.

Piel de gallina

El fenómeno queratosis pilaris, que todos conocemos como «la piel de gallina», podría ser provocado por el consumo de gluten. Cientos de pacientes comentan que es una de las causas de esta reacción cutánea, especialmente en las zonas posteriores de los brazos.

Cansancio recurrente

Si te sientes sin fuerzas, puede que tu dieta contenga demasiado gluten. Aunque la fatiga tras alimentarse no es tan extraña, si percibes que esa sensación tras comer este tipo de alimentos, entonces es mejor evitarlos. Variados informes asocian la intolerancia al gluten con el cansancio pronunciado después de realizar los almuerzos y las cenas.

Mareos o dolores de cabeza

Los trastornos neurológicos son comunes en los pacientes intolerantes. La sangre no llega en buen estado al cerebro, propiciando los mareos y los dolores de cabeza. Prueba dejando el gluten de lado un par de días. Si mejoras, ya sabes qué pasa.

Síndrome premenstrual exagerado

En las mujeres, la intolerancia puede derivar en un síndrome premenstrual demasiado exagerado. Con dolores y sangrado varios días antes de la fecha en la que deberían producirse según su calendario, deberías probar dejando el gluten durante un mes. Siempre que el siguiente ciclo menstrual se manifieste sin tantos dolores ni tanto sangrado, a lo mejor tienes tal intolerancia.