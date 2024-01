Cómo prevenir los gases: trucos y consejos para evitarlos

Fact checked

Tanto los eructos como las flatulencias pueden resultar incómodos si no estamos solos, en casa, o en un ambiente más relajado. Claro que estos procesos de expulsión de gases del cuerpo son normales y, bajo determinadas circunstancias, recurrentes. Seguro que durante estas fechas navideñas, tenemos algunos. Por lo que vale la pena saber cómo prevenir los gases.

Interiorizarte sobre los trucos y consejos para evitarlos es el primer paso para prevenirlos.

Si no quieres avergonzarte delante de conocidos o desconocidos, ni tampoco tener que aguantar la distensión que suele acompañar estos gases, entonces lo mejor es que estés atento a los factores que provocan que se acumulen en el cuerpo y luego deban salir. Generalmente, son los alimentos que comemos los que desencadenan estos problemas.

Hay más: de hecho, en algunas situaciones los gases pueden ser sólo el síntoma de una enfermedad que debe ser tratada.

¿Cómo prevenir los gases?

Como explicamos, los eructos son la manera que tiene el metabolismo de deshacerse del aire interno que sobra en el esófago. Normalmente ese aire no llega al estómago, sino que se produce antes. Suele ser el resultado de la ingesta desmedida de bebida, comida o ambas. Luego, algunas personas tienen problemas específicos por los que tragan aire cada vez que comen o que respiran.

Los eructos casi nunca se generan solos sino que podemos reconocerlos por el dolor abdominal y la acidez estomacal simultáneas. Estas molestias pueden ser crónicas, así que si eructas todos los días deberías acudir a un especialista de la salud.

Comer y beber despacio, y dejar de lado las bebidas gaseosas y la cerveza, es el principal truco para no tener que eructar. Tampoco comas chicles ni pastillas, no fumes ni te muevas mientras lo haces. Y si tienes una dentadura postiza que no encastra como debería hacerlo, habrá que ajustarla. Ve a un experto en el tema para que le eche un vistazo, y la reemplace si es necesario.

¿Y qué hay de las flatulencias?

Éstas son primas lejanas de los eructos, ya que si bien ambos son gases que expulsa el cuerpo, no se originan del mismo modo. Provienen del intestino delgado o el colon, y se dan por la digestión o fermentación incompleta de los alimentos en el intestino. Cuando nuestro organismo no es capaz de descomponer completamente los componentes de los alimentos, entre ellos el gluten o también el azúcar de las frutas y los lácteos, es que requerimos de la expulsión de gases a través de las flatulencias.

No es extraño que los sujetos que más padecen de flatulencias además sufran de estreñimiento. Ambos fenómenos se relacionan.

Para que eso no afecte tu jornada, tendrás que olvidarte de alimentos como los integrales, la cerveza y ciertas frutas en particular. Cada vez que vayas a ingerir un alimento, si viene con una etiqueta, lee el detalle para conocer cuál es su composición. Algunos individuos con problemas de flatulencias descubren que son intolerantes a la lactosa, y por eso hay que prestar mucha atención. Puede que algún remedio te ayude a digerir la lactosa, es cierto, pero antes hace falta un diagnóstico confirmado por un médico.

Por último, reduce al mínimo los alimentos grasos ya que la grasa retrasa la digestión y le da tiempo a la comida para fermentar.

¿Cuándo ir a un hospital?

Un cambio en la alimentación podría solucionar definitivamente tus problemas con los gases, pero a veces no es suficiente con ello. Sintomatologías paralelas como la diarrea, las heces con sangre o la pérdida de peso involuntario son alertas que debemos tomar, yendo a un hospital cuanto antes para que nos hagan los exámenes que permitan obtener el dictamen propio de un profesional.