Cómo invertir menos horas y aumentar la productividad, según los expertos en inteligencia emocional

Muchas veces pasamos horas en una mesa de trabajo y no hemos hecho casi nada. ¿Por qué sucede este hecho? Hay personas más productivas que otras y también hay días de todo. Ahora bien, los expertos en inteligencia emocional tienen la respuesta para invertir menos horas en aumentar la productividad en el trabajo sin que te cueste.

Intentar focalizarte en lo que haces sin que nada te moleste ni te distraiga es complicado pero la clave para que sea posible.

Cómo invertir menos horas en aumentar la productividad

Todos queremos pasar menos horas en el trabajo y ser más productivos. Esto quiere decir menos tiempo invirtiendo en el empleo y más tiempo para ir al gimnasio, a tomar algo o bien a estar con los tuyos.

Trabajar la inteligencia emocional no solamente va a permitir hacer las cosas mejor en el ámbito laboral si no también en nuestra vida cotidiana.

¿Qué es la inteligencia emocional?

Según la herramienta de procesos de trabajo, Asana, la inteligencia emocional es la habilidad de reconocer, regular y comprender las emociones, tanto en ti mismo como en los demás. La inteligencia emocional alta te ayuda a conectar con otras personas, forjar relaciones empáticas, comunicar de manera efectiva, resolver conflictos y expresar tus sentimientos. Puede que hayas oído hablar de la inteligencia emocional como IE o coeficiente emocional (EQ).

Muchas veces se asume que la inteligencia emocional es algo que tienes o no tienes. Sin embargo, al igual que tu coeficiente intelectual (IQ), el coeficiente emocional (EQ) es un músculo que puedes desarrollar a lo largo del tiempo.

Cómo aplicar la inteligencia emocional para aumentar la productividad

Planifica

Tomate tu tiempo para planificar precisamente aquellas tareas que haces a diario. Si lo hacemos todo a trompicones, al momento, sin organización, se tarda más y encima vas a tener determinados contratiempos que no esperabas.

Cada día lo ideal es invertir una o dos horas (o menos a medida que pasa la semana) para planificar tareas con el fin de que se puedan hacer de una manera más rápida e invirtiendo menos horas.

Verás que todo ello supone un chute de energía, de imaginación y también de motivación. A la vez reducirás el estrés y la ansiedad de no tener que hacer las cosas al momento y mal.

Siempre con calma

Los expertos en inteligencia emocional son humanos pero intentan mantener la calma en todas las situaciones. Con estrés y perdiendo los nervios tenemos dos problemas, que nos sintamos mal y que las cosas no salgan.

Suelen gestionar sus emociones de distintas maneras. Si te cuesta, debes hacer antes un trabajo de todo ello, es decir, a través de la respiración, del autocontrol, de la meditación o bien con ayuda de coach o psicólogos que nos puedan dar las claves para encauzar diversas situaciones durante el dia. Porque no todos los días son tranquilos, más bien lo contrario y no podemos hacer una montaña de cada una de las acciones que no salen como esperábamos.

Actuar y no quejarse

Los que tienen esta capacidad y desarrollar la inteligencia emocional suelen avanzar. No se detienen en buscar culpables, en quejarse de que algo no sale o no está bien hecho, si no que actúan y buscan posibles soluciones para afrontar y dar respuesta al problema.

Luego se puede estudiar el porqué ha salido de tal manera y poner las bases para que no vuelva a suceder.

Crean equipo y delegan

Hay que formar un equipo con las personas que sabes que te van a responder en el momento en que lo necesites. Con quienes te sientes más cómodo a la hora de trabajar y a quienes saber que les puedes dejar al frente de una acción y sabrán llevarlo a cabo.

Para crear equipo a veces hace falta liderar y saber escuchar a los demás. Tener claro qué tareas hace cada uno, qué puede hacer el otro de más, ayudarse mutuamente, ensalzar lo bueno de cada uno, hablar de los errores cuando están ahí, y establecer un hábito de comunicación para que cada uno pueda estar al día de todo. Y esto debe llevarse siempre de la misma manera.

Sin miedo al cambio

Vivimos una sociedad donde el cambio es continuo, por lo que avanzaremos si estamos más acostumbrados a no tener miedo a este cambio porque siempre es positivo para avanzar y hacer las cosas mejor en menor tiempo. adapta la tecnología y abrázala siempre que sea positiva para tus tareas diarias. Si algo no sirve, es mejor dejarlo y centrarse en otra cosas para no perder más tiempo.

Sin distracciones

El whatspps, las llamadas, las redes, las reuniones… son acciones que se dan en el día a día de una empresa. Algunas son necesarias pero muchas otras no. Hay que fijar una hora máxima para las reuniones y dejar de lado algunas cosas que sólo nos distraen y no nos dejan avanzar ni ser productivos.