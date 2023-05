Cómo calmar nuestra mente: qué hacer para que el cerebro descanse

Fact checked

Estamos tan acostumbrados a no parar que nuestro cerebro tiene tanta información e inputs que no para de dar vueltas y no descansa. ¿Sabías que es bueno no pensar en nada? Te damos algunos consejos sobre cómo calmar nuestra mente.

Pues no solemos debemos descansar de manera física si no también mental, verás que esto ofrece diversidad de ventajas.

De esta forma podemos calmar nuestra mente

Aquí y ahora

Estamos tan sumergidos en cantidad de tareas a la vez que no disfrutamos el momento. una de las maneras de sentirnos mejor, tiene que ver con vivir el presente. Hay técnicas para practicar el aquí y ahora, y siempre reportan buenos beneficios para nosotros.

Dejar de lado los problemas que no podemos solucionar

Sabemos que hay cosas que nos preocupan, pero hay ciertos problemas que no dependen de nosotros. Es decir, la solución no la tenemos en nuestra mano porque va para terceros. Entonces hay que dejar de lado tales problemas y temas y esperar a que se resuelvan por otras vías.

Aprende a respirar

Descansar la mente te hará bien, pero para muchas personas no es una tarea sencilla. Muchos no se pueden concentrar. La respiración es una arma poderosa para relajarnos tanto mente como cuerpo. Debes primero aprender a hacerlo bien y luego practicarlo a diario.

No hacer nada

Aunque pensemos que estamos perdiendo el tiempo, verás que no es así. Debes dedicar sobre 15 minutos al día en los que no hacer absolutamente nada. Y esto también quiere decir mantener la mente en blanco.

Deja la tecnología de lado

Otra de las cosas que puedes hacer es apagar móviles y ordenadores. Deja por un rato la tecnología y vive el presente con todo aquello que te haga sentir bien pero sin estímulos que te perjudican.

Deporte y adrenalina

El deporte es una máxima no solamente para nuestro cuerpo si no también para que nuestra mente fluya, verás que desconectas y que además generas un total bienestar.

Rodéate de personas que te hacen bien

Todos sabemos que existen personas tóxicas que te dejan huella para mal. Necesitas tranquilidad, es decir, rodearte de aquellas personas que te permiten crecer, te hacen reír, te dan cariño y el respeto es mutuo.

Usar imágenes guiadas

Cigna nombra que, con las imágenes guiadas, podemos imaginarnos en un determinado entorno que nos ayuda a sentirnos calmados. Puede ser escuchar música, o bien escuchar qué dice un profesor sobre este tema.