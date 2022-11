‘Ciudades que inspiran’ de AstraZeneca suma a Sevilla para concienciar sobre la calidad del aire

Fact checked

AstraZeneca y el Ayuntamiento de Sevilla han anunciado, en el marco del Día Mundial de la EPOC, que la ciudad de Sevilla es la primera en unirse a la plataforma de concienciación sobre salud respiratoria Ciudades que Inspiran, impulsada por AstraZeneca con el aval de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Asociación Española de Pacientes y Cuidadores de EPOC (EPOC España), la Asociación de Pacientes con EPOC (APEPOC), la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) y de la Asociación Sevilla Respira. Esta iniciativa colaborativa busca concienciar a los municipios, los profesionales sanitarios y a la población en general sobre la problemática de la calidad del aire y su influencia en la salud y calidad de vida de las personas.

El 58% de los sevillanos sufre síntomas relacionados con la salud respiratoria, como tos, falta de aliento, sensación de presión en el pecho o silbidos al respirar (1) y un 27% los sufre con bastante frecuencia o recurrentemente (1). De estos, un 32% no acude al médico (1) y solo un 46% tiene un diagnóstico asociado con patologías respiratorias (1). Además, el nivel de concienciación de los sevillanos sobre el impacto que tiene en la salud la calidad del aire es bastante alto, ya que el 85% cree que puede afectar de forma negativa a la función pulmonar y desencadenar problemas respiratorios (1).

Por este motivo, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido colaborar con los agentes implicados en la iniciativa Ciudades que Inspiran para concienciar a la población y a las autoridades sobre la importancia de la calidad del aire en la salud respiratoria e impulsar medidas de prevención que contribuyan a favorecer el correcto diagnóstico, control y seguimiento de las patologías respiratorias desde la esfera local. La exposición a una mala calidad del aire es uno de los principales factores desencadenantes de enfermedades respiratorias y del empeoramiento de estas (2).

Así, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha subrayado el acierto de iniciativas que, como Ciudades que Inspiran, tejen alianzas para construir un futuro saludable para todos, y el impulso de empresas como AstraZeneca, que le ha hecho merecedora del triple sello Calculo, Reduzco y Compenso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

“Nos alegra poder sumar nuestro grano de arena a un proyecto comprometido con la salud de las personas y con el cuidado del entorno, fusionando dos líneas de actuación que deben ir unidas si queremos asegurar que todos, las generaciones de hoy y las de mañana, disfrutemos de unas condiciones de vida sostenibles tanto en la dimensión medioambiental como en la social”, ha señalado Morán.

Por su parte, Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla destaca que “la estrategia de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático en ejecución por parte del Ayuntamiento de Sevilla, con iniciativas que van desde el fomento del transporte público y la movilidad sostenible hasta la creación de la primera zona de bajas emisiones, pasando por las campañas de plantaciones de árboles, las peatonalizaciones, el proyecto #eCity de descarbonización de la Isla de la Cartuja o el Plan Respira, que restringirá el tráfico privado en el Centro y el casco antiguo de Triana, reducirán la contaminación y, en consecuencia, mejorarán la calidad del aire y la salud de las y los ciudadanos. Es decir, son medidas no sólo concebidas contra el calentamiento global y en favor del medio ambiente, sino también que atienden sobre todo a la salud de las personas”. Muñoz ha apostillado que, aunque la capital andaluza no tiene episodios severos de contaminación, salvo casos esporádicos relacionados con el ozono en verano debido por las elevadas temperaturas, “el objetivo será siempre mejorar la calidad del aire y hacer una ciudad más habitable y saludable”.

En línea con su estrategia de sostenibilidad, con este proyecto AstraZeneca persigue inspirar el desarrollo de iniciativas municipales que mejoren la calidad del aire vinculada a la salud mediante acciones de sensibilización y el intercambio y difusión de buenas prácticas. Con ello, busca que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, posicionando el cuidado de la calidad del aire y la salud respiratoria como elementos claves en la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Tal como añade Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y de Acceso al Mercado de AstraZeneca España, “Ciudades que Inspiran representa el compromiso de AstraZeneca con la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades respiratorias y de la sociedad en general, pero también es una parte importante de nuestra contribución a un mundo más sostenible. A través de iniciativas como esta, apoyándonos en la ciencia y la innovación y estableciendo sinergias con instituciones, ayuntamientos, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, también impulsamos el desarrollo de entornos sostenibles para la salud que benefician no solo a las personas, sino a nuestro planeta”.

Diagnóstico temprano y buen control, claves para mejorar la salud de los pacientes respiratorios

Ciudades que Inspiran se lanza en el marco del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una enfermedad que afecta a 3 millones de personas en nuestro país (3). Para concienciar sobre ella, AstraZeneca ha instalado una carpa durante toda la mañana en la plaza de la Encarnación de Sevilla, en la que la población ha recibido información sobre las enfermedades respiratorias mediante un test interactivo y consejos de prevención de la mano de un profesional sanitario.

También, ha podido comprobar su funcionamiento pulmonar mediante una espirometría realizada por el profesional. Las enfermedades respiratorias afectan al 25% de la población en España (4) -siendo el asma y la EPOC las más prevalentes donde más afecta la calidad del aire (4) – y suponen la cuarta causa de muerte en nuestro país, con más de 42.000 fallecimientos anuales (5). A pesar de ello, muchas personas que padecen estas enfermedades no están diagnosticadas (3) ni bien controladas (4).

En palabras de Mariano Pastor, presidente de FENAER, “la mejora de la calidad del aire es esencial para prevenir las enfermedades respiratorias y el empeoramiento de estas. Gracias a iniciativas que fomentan la colaboración de todos los actores implicados en su manejo, podemos establecer sinergias que nos permitan favorecer la salud respiratoria de la población con acciones de prevención, concienciación y sostenibilidad”.

A este respecto, Francisco García Río, presidente de SEPAR, ha añadido que “proyectos como ‘Ciudades que Inspiran’ demuestran que es posible un futuro en el que reduzcamos el elevado coste físico, emocional y económico que llevan asociadas las patologías respiratorias. Para ello, es fundamental que entre todos visibilicemos la importancia de la calidad del aire y su impacto en la salud”.

A Sevilla se unirán otras ciudades como Zaragoza, Santander y Barcelona que, en su apuesta por la concienciación sobre la importancia de la calidad del aire en la salud respiratoria, firmarán próximamente su adhesión al proyecto Ciudades que Inspiran.

