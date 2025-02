Fact checked

Por primera vez, investigadores del Departamento de Neurología de la Universidad de Zürich (Suiza), dirigido por el profesor, Roland Martin, premio de la American Academy of Neurolgy, han demostrado la mejoría y efectos beneficiosos, clínicos e inmunológicos, in vivo e in vitro, de un compuesto paraprobiótico en pacientes afectados por el síndrome del covid prolongado.

Dicho compuesto consiste en un extracto de proteínas estructurales activas procedentes de cepas de tipo probiótico que normalmente están en personas sanas y jóvenes. El producto, conocido actualmente como NERPREM ha sido desarrollado por los laboratorios Weltmont, pionero en el desarrollo y fabricación de paraprobioticos, habida cuenta de que alteraciones inmunes y la microbiota intestinal pueden influir en el desarrollo de tal sintomatología. El estudio de investigación ha sido publicado en la revista de la especialidad Neurology por M. Sospedra, M.J. Docampo, y A. Luterotti, entre otros, y el profesor Roland Martin.

Los pacientes con covid prolongado o persistente, presentan tras tiempo de sufrir la infección por el virus una sintomatología con signos y síntomas a menudo incapacitantes, como son disautonomía, (alteración del sistema nervioso autónomo produciendo síntomas muy diversos, desde mareos, náuseas, taquicardias y cefaleas hasta sincopes, decaimiento, trastornos del sueño, falta de concentración, etc). Pero también de modo importante, depresión y fatiga, semejante a la que se presenta en la Esclerosis Múltiple, o en el Síndrome de Fatiga crónica o Fibromialgia.

Tras cuatro semanas de tratamiento con dicho compuesto paraprobiótico se constató la mejoría de varios de los síntomas neurológicos de disautonomía, fatiga y depresión. Si bien no se observaron cambios en la composición o diversidad de la microbiota intestinal en las muestras de heces secuenciadas, los estudios in vitro de la sangre de los pacientes constato una mejoría respecto de la activación de las células inmunitarias como los linfocitos B y monocitos, reduciéndose los receptores TLR2 de los linfocitos T, tras el tratamiento, ha demostrando su actividad beneficiosa sobre el sistema inmune.

Sobre la naturaleza del producto, el Dr. Juan Ruiz de Burgos, director médico ha señalado que es un producto catalogado como complemento alimenticio disponible a través de cualquier farmacia, y como tal no se le puede adjudicar ninguna diana terapéutica específica como a los fármacos, ni sustituye ningún tratamiento convencional, tan solo los beneficios de ayuda o mejoría como los demostrados.

Aunque se trata de un estudio piloto, los resultados obtenidos son importantes al ser esperanzadores para los pacientes con sintomatología de Long-Covid, y porque abre nuevas vías de investigación tanto terapéuticas como sobre los mecanismos patogénicos en los que puede estar implicada la microbiota intestinal.