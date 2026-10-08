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La pérdida de cabello es una situación que trae de cabeza a la mayoría de los españoles. Para desestigmatizar la pérdida de cabello y celebrar la aceptación personal, Svenson, la compañía líder en salud capilar, responde a una de las preguntas más recurrentes en las consultas: si la calvicie se hereda o no.

La respuesta a la gran duda sobre la genética es afirmativa, ya que la herencia es el factor principal en la mayoría de los casos de pérdida de cabello, especialmente en la alopecia androgenética. El Doctor Sevilla, director médico de Svenson, aclara que existe la falsa creencia de que la calvicie se hereda únicamente por vía materna. Según explica el experto, «Los genes que determinan la sensibilidad de los folículos pilosos a los andrógenos pueden heredarse tanto del lado de la madre como del padre, siendo un proceso complejo donde intervienen múltiples factores genéticos de ambas partes».

Principales estigmas

Más allá de la biología, la pérdida de cabello está rodeada de estigmas sociales que actualmente están siendo desmentidos. Al contrario de lo que muchos piensan, ser calvo no resta atractivo ni éxito social. Sin embargo, a pesar de esta creciente aceptación y de los referentes públicos que lucen su imagen con orgullo, la preocupación por la pérdida de cabello sigue condicionando profundamente el bienestar emocional de los ciudadanos.

Según los datos de la encuesta realizada por Svenson en 2024, el 62% de los españoles está preocupado por padecer alopecia o caída del cabello. Entre los principales problemas capilares que se mencionan, destacan la caída del cabello con un 32%, el pelo seco y débil con un 32%, y la falta de densidad o volumen con un 30%. Esta preocupación tiene raíces muy profundas en la psicología personal, ya que el 86% de los encuestados considera que la forma de su cabello es un indicador de su identidad. En este sentido, opinan que la salud y el aspecto capilar les afecta directamente en su confianza en un 56%, en su autoimagen en un 52%, y en su bienestar en un 40%. Además, a un 24% esta situación capilar les genera ansiedad.

El impacto emocional va más allá de la estética

Respecto a estos puntos, el Doctor Sevilla subraya que el impacto de la pérdida de cabello va mucho más allá de la estética superficial porque en las consultas se observa diariamente cómo la alopecia afecta la autoestima de los pacientes, generando episodios de ansiedad, por lo que es vital abordar la salud capilar desde la empatía médica. Esta presión estética es innegable en nuestro país, ya que 6 de cada 10 españoles declaran haberse sentido condicionados por los cánones de belleza sociales para cambiar o mejorar la apariencia o el estado de su cabello.

Ante este hecho, los ciudadanos están tomando un papel cada vez más activo para cuidar su imagen. El 57% de los encuestados ya se ha realizado tratamientos capilares, y más de la mitad de los españoles dedica mucho tiempo y gasta más de 50€ al mes en el cuidado del cabello. Esta tendencia de cuidado es evidente para la gran mayoría de la población, ya que el 95% considera que ha aumentado el número de personas que se hacen tratamientos capilares en los últimos años.

El Doctor Sevilla recuerda que «En el Día Mundial de los Calvos es importante celebrar la diversidad estética y la autoaceptación como un paso fundamental hacia el bienestar. Sin embargo, para aquellas personas a las que la alopecia les supone un sufrimiento psicológico, la medicina capilar actual cuenta con herramientas clínicas y quirúrgicas muy eficaces. Acudir a un especialista para obtener un diagnóstico temprano es la clave absoluta del éxito en cualquier tratamiento capilar».