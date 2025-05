Fact checked

El nacimiento de un bebé prematuro con frecuencia implica su ingreso en una unidad neonatal. Allí, rodeado de cables, incubadoras y personal médico, comienza una carrera por sobrevivir. Estos pequeños son especialmente vulnerables, y uno de los factores clave para su recuperación es la alimentación con leche materna.

La leche materna es el mejor alimento para el recién nacido, tal y como constata en declaraciones a OKSALUD, Esther Peña, matrona de la Clínica Universidad de Navarra y consultora certificada en lactancia por el IBLCE: «Contiene todos los nutrientes que necesita además de múltiples factores, como las inmunoglobulinas, que protegen al bebe contra las infecciones y favorecen su desarrollo. Las inmunoglobulinas (anticuerpos) son un componente propio de la leche materna que no se ha conseguido replicar en la leche de fórmula».

Para un bebé nacido a término, la leche materna es lo ideal, pero no siempre imprescindible. Para uno prematuro o gravemente enfermo, en cambio, es una necesidad que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, tal y como detallan desde la Asociación Española de Bancos de Leche Materna. Cuando la madre aún no ha podido iniciar la lactancia por motivos de salud o complicaciones del parto, la leche donada por otras mujeres actúa como una medicina natural.

Cada 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Humana, una fecha dedicada a reconocer el gesto solidario de las madres que donan leche materna para ayudar a recién nacidos que se enfrentan problemas de salud o que han llegado al mundo de forma prematura. Esta jornada también busca concienciar sobre la importancia de esta práctica, promoviendo la donación y destacando sus beneficios para salvar vidas y favorecer el desarrollo saludable de los bebés más vulnerables.

El origen de esta celebración se remonta a septiembre de 2010, durante el V Congreso Brasileño de Bancos de Leche Humana y el I Foro de Cooperación Internacional en Bancos de Leche Humana, realizados en Brasilia. En ese encuentro se firmó la Carta de Brasilia, que sentó las bases para la creación de una red internacional de bancos de leche humana en 23 países, inspirada en el modelo de la Red Brasileña.

Cada año desde entonces se selecciona un lema para celebrar este día, el lema del Día Mundial de la Donación de Leche Humana en 2025 es: ‘Donación de leche humana: Un gesto humanitario que alimenta esperanza’.

Desde la Sociedad Española de Enfermería Neonatal explican que «el mejor homenaje que los profesionales de las unidades neonatales podemos hacerles es, además de celebrar este día, asegurar la adecuada gestión de la leche humana donada, mediante la promoción de la leche materna y el acompañamiento a la lactancia en nuestras unidades, fomentando la alimentación con leche materna propia y utilizando la leche donada en aquellos niños cuyas madres no puedan o no quieran lactar, tras una decisión informada».

Bancos de leche

Hay casos en los que el recién nacido no puede ser alimentado con leche materna o bien porque la madre no puede producirla o bien porque ésta no ha conseguido extraerse todavía la cantidad suficiente de leche. Cuando esto ocurre, explica la experta, «los bancos de leche humana donada ofrecen una alternativa segura y adecuada».

Los bancos de leche son centros especializados responsables de la promoción y apoyo a la lactancia materna, donde la leche humana donada por madres seleccionadas se recibe, procesa, analiza, almacena y posteriormente distribuye a los centros hospitalarios para alimentar a recién nacidos hospitalizados que no disponen de leche suficiente de su propia madre, tal y como detallan desde la Asociación Española de Bancos de Leche Humana.

Sin embargo, declara Esther Peña: «Estos bancos de leche siguen siendo grandes desconocidos por lo que cobra especial importancia su promoción y divulgación. Los profesionales sanitarios tenemos un papel fundamental y necesitamos estar formados y actualizados para promover su utilización y la donación de ese tesoro que es la leche materna».

En España, actualmente existen 22 centros en activo, siendo Navarra y La Rioja las únicas Comunidades Autónomas que carecen de este tipo de recurso por el momento. El principal reto, es que cada comunidad autónoma cuente, al menos, con un Banco de Leche materna propio o asociado al banco de otra comunidad autónoma a fin de mejorar la supervivencia y calidad de vida de los recién nacidos y evitar la desigualdad de condiciones y derechos respecto a los bebés nacidos en otras Comunidades. Igualmente, es importante concienciar a la sociedad y a los poderes públicos sobre la importancia y el valor de la lactancia materna.

Quién puede donar

Para que una mujer pueda donar leche materna debe tener una lactancia materna bien instaurada, buenas condiciones de salud y mantener unos hábitos de vida saludables. Para ello, explica la especialista, se realiza una entrevista con un breve cuestionario médico y un análisis de sangre, a fin de asegurar un buen estado de salud y descartar enfermedades infecciosas.

Respecto a la cantidad de leche que se puede donar, Esther Peña señala: «Es importante tener en cuenta que toda ayuda es bienvenida, por lo que no hay exigencia de dar un volumen mínimo ni durante un tiempo concreto».

«La leche obtenida y manipulada sin el control y las medidas adecuadas presenta un peligro de transmisión de infecciones. Debido al riesgo mencionado, es importante destacar que los Bancos de Leche materna son centros especializados que se encargan de garantizar la adecuada selección, extracción, aceptación, procesamiento y distribución de la leche materna», declara Esther Peña.

Beneficiarios

Los principales beneficiarios de la donación de leche materna son los recién nacidos con riesgo de mala tolerancia de la alimentación como serían los prematuros, lo bebés con bajo peso y aquellos que precisan una intervención quirúrgica. «En estos casos, se ha comprobado que ofrecer leche donada cuando no está disponible la de su propia madre es más beneficioso que alimentarles con fórmula artificial. Concretamente, en los prematuros, la leche materna se ha relacionado con la disminución de la incidencia de varias complicaciones como la enterocolitis necrotizante y con la mejoría del desarrollo respecto a los que reciben fórmula artificial», constata la enfermera.

Desde la Asociación Española de Bancos de Leche Humana, detallan qué los destinatarios preferentes suelen ser prematuros que han nacido antes de la semana 32 de gestación o con un peso inferior a 1500 gramos; los recién nacidos sometidos a cirugía abdominal, o con cardiopatías congénitas. Y remarcan que se ha comprobado que la alimentación con leche donada pasteurizada cuando no está disponible la de su propia madre, es más beneficioso que alimentarles con fórmulas artificiales.